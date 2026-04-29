أول رد من نقابة الموسيقيين تجاه التصرف الغير لائق من أمير عيد- خاص

كتب : هاني صابر

10:21 م 29/04/2026 تعديل في 10:56 م

حركة غير لائقة من أمير عيد

ردت نقابة المهن الموسيقية، على التصرف الغير لائق من المطرب أمير عيد في عزاء والد طليقته الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، بمسجد حسين صدقي بمنطقة المعادي.

نقابة المهن الموسيقية ترد على تصرف أمير عيد في عزاء والد طليقته

وقال طارق مرتضى المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية في تصريح خاص لـ"مصراوي": "النقيب مصطفى كامل لم يشاهد الفيديو الصادر من أمير عيد في عزاء والد طليقته، وسيدرس الأمر ويتخد القرار فيه".

تصرف المطرب أمير عيد في عزاء والد طليقته

وأثار أمير عيد حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو يُظهر قيامه بحركة وصفت بأنها غير لائقة خلال عزاء والد طليقته، حيث اعتبر البعض أن تصرفه تجاه المصورين كان غير مناسب لطبيعة الموقف.

وكانت ليلى طليقة أمير عيد قد أعلنت خبر الوفاة عبر حسابها، حيث كتبت: "والدي في ذمة الله، صلاة الجنازة ستقام بمسجد السيدة نفيسة"، قبل أن يُشيّع الجثمان إلى مثواه الأخير وسط حضور الأهل والأصدقاء.

وشهدت مراسم الجنازة حضور طليقها الفنان أمير عيد، الذي حرص على مساندتها في هذا الظرف الإنساني، رغم انفصالهما، في لفتة لاقت تقديرا واسعا من الجمهور.


أمير عيد نقابة المهن الموسيقية مصطفى كامل

البطيخ المصري آمن.. متحدث "الزراعة" يكشف كواليس الرقابة ومنع التعديل الوراثي
