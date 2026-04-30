تراجع صافي أرباح مجموعة فولكس فاجن الألمانية العملاقة للسيارات خلال الربع الأول من هذا العام بأكثر من الربع.

تراجع حاد في أرباح فولكس فاجن



وأفادت أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا اليوم الخميس، في فولفسبورج بأن أرباحها بعد احتساب الضرائب انخفضت في الفترة من يناير إلى مارس الماضي بنسبة 4ر28% على أساس سنوي، من 186ر2 مليار يورو إلى 564ر1 مليار يورو.



وكانت الأرباح التي سجلتها الشركة في الربع الأول من عام 2025 تمثل تراجعا بنسبة 41% مقارنة بعام 2024.

انخفاض الإيرادات وهوامش الربح

وتراجعت الإيرادات بنسبة 5ر2% لتصل إلى 7ر75 مليار يورو. كما انخفض هامش الربح التشغيلي إلى 3ر3% مقارنة بـ7ر3% في العام السابق.

تحديات عالمية تضغط على الأداء

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة أوليفر بلومه في بيان: "الحروب والتوترات الجيوسياسية والحواجز التجارية وتشديد اللوائح والمنافسة الشرسة تخلق رياحا معاكسة".