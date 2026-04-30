سان خوسيه - (د ب أ):

أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي ومالك شركة تسلا، بدء إنتاج السيارة الأجرة ذاتية القيادة ذات المقعدين «سايبركاب».

تصميم بدون عجلة قيادة أو بدالات



تم تصميم السيارة الجديدة للعمل بشكل ذاتي بالكامل، حيث لا تحتوي على عجلة قيادة أو بدالات تسارع ومكابح. ونشر ماسك عبر منصة «إكس» مقطع فيديو قصير يظهر «سايبركاب» أثناء تواجدها على خط الإنتاج.

تركيز متزايد على القيادة الذاتية



وتتجه تسلا بشكل متزايد نحو تطوير السيارات ذاتية القيادة وتقنيات الإنسان الآلي، في وقت تتوقع فيه الحصول على موافقات تنظيمية لنظامها المتطور لمساعدة السائق داخل أوروبا خلال الأشهر المقبلة.

تراجع المبيعات وضغوط السوق



يأتي هذا التوجه بالتزامن مع تراجع مبيعات سيارات تسلا عالميًا، وهو ما يرتبط جزئيًا بقرار دونالد ترامب بإنهاء الحوافز الضريبية للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.

رهان ماسك على «سايبركاب»



ويرى ماسك منذ سنوات أن مستقبل تسلا لن يعتمد فقط على بيع السيارات الكهربائية، بل على خدمات سيارات الأجرة ذاتية القيادة والروبوتات الشبيهة بالبشر، مؤكدًا أن «سايبركاب» ستكون لاحقًا الجزء الأكبر من إنتاج الشركة.

منافسة قوية من وايمو



ورغم هذه الطموحات، لا تزال تسلا متأخرة عن منافستها الأمريكية وايمو في سوق القيادة الذاتية، حيث تنفذ سيارات «وايمو» أكثر من 500 ألف رحلة مدفوعة أسبوعيًا داخل الولايات المتحدة.

في المقابل، لا يزال عدد محدود للغاية من سيارات تسلا ذاتية القيادة من طراز «موديل واي» في مرحلة التشغيل الفعلي، بينما تخضع «سايبركاب» حاليًا لاختبارات بوجود سائقين خلف عجلة القيادة.

رؤية مختلفة للتقنيات المستخدمة



ورغم التحديات، يواصل ماسك التأكيد على أن تسلا ستصبح قريبًا رائدة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن سياراتها ستتفوق من حيث التكلفة لاعتمادها على الكاميرات فقط بدلًا من أنظمة الرادار المستخدمة لدى معظم المنافسين.