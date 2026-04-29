نظمت شركة شيري الصينية لصناعة وتطوير السيارات، في منتصف شهر أبريل الجاري، أول تحدٍ للتأكيد على سلامة بطارية CHERY Super Hybrid (CSH) وقدرتها على تحمل أقسى ظروف التشغيل في حالات الطوارئ.

ما الطرازات التي تستخدم بطارية CSH من شيري؟

وخلال الاختبارات الذي أقيمت فعالياته في دولة ماليزيا، استعرضت العلامة التجارية الصينية أمام الأسواق العالمية مستويات الاستقرار والأمان الذي تتمتع به بطارية CSH الهجينة المثبتة في طرازي TIGGO 7 PHEV، وTIGGO 8 PHEV.

وشهد الحدث ممثلون حكوميون وإعلاميون من عدة دول، وأظهرت البطارية، بحسب تأكيد الشركة المصنعة، أداءً ثابتًا تحت ظروف اللهب المكشوف ودرجات الحرارة المرتفعة، دون أي انتشار للحريق أو أعطال كهربائية أو تشوهات غير طبيعية، لتجتاز التحدي.

أُجري الاختبار بالكامل في بيئة مفتوحة ووفق معايير صارمة، حيث تحملت البطارية حرارة تصل إلى 1000 درجة مئوية مع تعرض مباشر للهب لمدة 80 ثانية، مع الحفاظ على سلامتها الهيكلية وعدم تسجيل أي خلل.

وأكد النائب التنفيذي لرئيس شيري ماليزيا، من لين بو، أن السلامة تظل في صميم عمليات البحث والتطوير لدى العلامة، وانطلاقًا من فلسفة "السلامة للعائلة"، لا تكتفي شيري بالامتثال للمعايير المحلية، بل تبادر بإجراء اختبارات أكثر صرامة في ظروف قاسية.

وأضاف لين بو أن مثل تلك العروض العملية تسهم في تعزيز وعي الجمهور بالتقنيات الأساسية ومعايير السلامة، كما تدعم ثقة المستهلكين وتدفع نحو تحسين مستمر في العمليات الهندسية، إلى جانب رفع معايير الصناعة ككل.

شيري تجري اختبارات حول العالم متعددة السيناريوهات لتعزيز معايير السلامة

بصفتها علامة عالمية، طورت شيري منظومة شاملة للتحقق من سلامة البطاريات على مستوى العالم، حيث تجري اختبارات واقعية في دول ومناطق متعددة تشمل ظروفًا معقدة مثل الحرارة المرتفعة، والرطوبة العالية، والملوحة الشديدة، واجتياز المياه، والتصادمات، واحتكاك الهيكل السفلي، بما يوفر حماية موثوقة وموحدة للمستخدمين عالميًا.

وكانت بطارية CSH قد اجتازت سابقًا اختبارات الغمر في مياه البحر في إندونيسيا، واختبارات الحرارة العالية والبيئات الصحراوية في الشرق الأوسط، واختبارات احتكاك الهيكل السفلي في المكسيك، واختبارات القوة الهيكلية في الإكوادور، إلى جانب اختبارات التصادم الأمامي والانقلاب في الصين. وقد أسهمت هذه السلسلة من الاختبارات الواقعية في ترسيخ مكانة البطارية وحصولها على إشادة واسعة في مختلف الأسواق العالمية.

كيف تلبي شيري احتياجات المستخدمين حول العالم

توفر بطارية CHERY CSH الهجينة مزايا أساسية تشمل الأمان الشامل، والتكيف مع مختلف المناخات، والاعتمادية في كافة ظروف الاستخدام. فهي مزودة بنظام فصل فوري للتيار عالي الجهد عند وقوع التصادم للحد من المخاطر، إلى جانب تصنيف حماية IP68 الذي يضمن أداءً مستقرًا في حالات الغمر بالمياه. كما يعزز تصميم الحماية السفلية عالي الصلابة مقاومتها للخدوش والصدمات على الطرق الوعرة. وتدعم خلايا البطارية نطاقًا واسعًا من درجات الحرارة، ما يضمن أداءً ثابتًا في مختلف البيئات العالمية، مع نظام مراقبة يعمل على مدار الساعة لضمان كفاءة مستمرة على المدى الطويل.

علاوة على ذلك، حصل طراز TIGGO 7 PHEV المزود بهذه البطارية على تصنيف خمس نجوم من ASEAN NCAP بإجمالي 94.68 نقطة، مع تحقيق العلامة الكاملة في فئتي حماية الركاب البالغين وأنظمة السلامة المساعدة، ليصبح من بين القلائل الذين حققوا هذا الإنجاز المزدوج. كما تقدم شيري ضمانًا شاملاً للسيارات الكهربائية يصل إلى 10 سنوات أو 200 ألف كيلومتر، يشمل البطارية والمحرك الكهربائي ووحدة التحكم، بما يعزز ثقة العملاء على المدى الطويل.

انتشار شيري يخدم المستخدمين في أكثر من 80 دولة

تواصل شيري تطوير منظومة CHERY Super Hybrid (CSH)، لتقديم تجربة قيادة هجينة تجمع بين الأمان والكفاءة والعملية للمستخدمين حول العالم. وتعتمد البطاريات على نظام خلايا مستقر يوازن بين الأمان والعمر التشغيلي، مع دعم الشحن السريع والتكيف مع أنماط الاستخدام المختلفة.

وتتوفر منتجات شيري اليوم في أكثر من 80 دولة ومنطقة، مع حفاظها على مكانة متقدمة في صادرات سيارات الركوب الصينية لسنوات. ومن خلال قدراتها في البحث والتطوير والتصنيع والخدمات، تقدم شيري تجربة تنقل جيدة بشكل متسق في مختلف الأسواق.

كما تستعد الشركة لاستعراض تقنياتها الجديدة ضمن CHERY Super Hybrid ومجموعة طرازاتها العالمية خلال معرض AutoChina 2026، لتسليط الضوء على أحدث إنجازاتها التقنية.

ومن تحدي السلامة المفتوح في ماليزيا إلى اختبار التصادم المركب لثلاث مركبات خلال مؤتمر موزعي شيري العالمي 2026، تواصل شيري التزامها بالابتكار التقني برؤية عالمية، وتقديم معايير سلامة موحدة، وتوفير حلول تنقل أكثر موثوقية وذكاءً واستدامة.

وخلال المؤتمر المرتقب في ووهو بمقاطعة آنهوي، ستطلق شيري رسميًا فعالية التحقق العام من سلامة TIGGO 9، حيث سيُدعى الوكلاء ووسائل الإعلام من مختلف أنحاء العالم لمتابعة الاختبار المباشر.

ومن المقرر أن يجرى الاختبار وفق سيناريوهات تحاكي المخاطر الواقعية عبر تصادم مركب لثلاث مركبات، لإبراز مستويات الأمان المتقدمة التي تتمتع بها هذه السيارة الرائدة من عائلة TIGGO. فكيف سيكون أداؤها تحت هذه الظروف الصارمة؟ ترقبوا المزيد من التفاصيل من قلب الحدث.

