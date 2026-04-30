تعد الفنانة ليلى الفاروق واحدة من الأسماء البارزة في مجال الفن التشكيلي، حيث انفصلت عن المطرب أمير عيد في عام 2024، ومرت خلال فترة زواجها ببعض المواقف التي جمعتهما سويًا.

معلومات عن ليلى فاروق طليقة أمير عيد:

ولدت عام 1993، ودرست بقسم الرسم الزيتي في كلية الفنون الجميلة، حيث تخرجت عام 2006، لتبدأ مسيرتها الفنية مستندة إلى خلفية أكاديمية قوية وموهبة لافتة.

نشأت بينها وبين الفنان أمير عيد قصة حب امتدت لسنوات طويلة، بدأت منذ مرحلة الطفولة، قبل أن تتطور إلى علاقة عاطفية تُوجت بالزواج، في واحدة من القصص التي لاقت اهتمامًا واسعًا من الجمهور، خاصة مع ارتباطها برحلة كفاح فني وإنساني مشتركة بين الطرفين.

وكشف أمير عيد في لقاء سابق مع الإعلامي محمود سعد عن كواليس تلك المرحلة، موضحًا أنه تزوج في ظروف صعبة للغاية، حيث لم يكن يمتلك الإمكانيات المادية الكافية، وكان لا يزال في بداية مشواره الفني، قائلاً إنه لم يستطع حينها توفير مسكن مناسب أو حتى شراء شبكة، قبل أن تبادر ليلى الفاروق باقتراح الزواج وتسهيل الخطوة، وهو ما اعتبره موقفًا داعمًا ومؤثرًا في حياته.

حفل زفاف أمير عيد وليلى فاروق

وأضاف أن حفل الزفاف كان بسيطًا للغاية، حيث أُقيم فوق سطح أحد المنازل، بمساعدة شقيقه الذي تولى تجهيز الطعام للضيوف، مؤكدًاعلى أهمية عدم المغالاة في تكاليف الزواج، والدعوة إلى تغيير بعض العادات التي تثقل كاهل الشباب.

وعلى مدار سنوات الزواج، اتسمت علاقة أمير عيد بزوجته ليلى الفاروق بطابع رومانسي، حيث حرص على التعبير عن مشاعره تجاهها في أكثر من مناسبة، واصفًا إياها في أحد اللقاءات بأنها "الحب كله"، قبل أن يفاجئ الثنائي الجمهور لاحقًا بإعلان الانفصال.

أمير عيد وأغنية "ليلى"

ومن أبرز محطات هذه العلاقة، قيام أمير عيد بإهداء زوجته أغنية تحمل اسمها، إذ كتب كلمات أغنية "ليل"” وطرحها في عيد ميلادها عام 2017، ضمن ألبوم "نقطة بيضا" لفرقة كايروكي.

وأوضح أمير عيد، خلال استضافته في برنامج “It’s Show Time” على قناة CBC، أن فكرة الأغنية جاءت بشكل بسيط وتلقائي، بهدف إسعادها في يوم ميلادها، مشيرًا إلى أن الكلمات لاقت إعجابها بشكل كبير، كما حققت الأغنية تفاعلًا واسعًا بين الجمهور.

من جانبها، عبّرت ليلى الفاروق عن سعادتها بهذه المفاجأة، مؤكدة أنها كانت لحظة مؤثرة بالنسبة لها، خاصة أن عيد ميلادها يأتي بعد يوم واحد من عيد ميلاده، وأنهما اعتادا تبادل الهدايا في تلك المناسبة.

