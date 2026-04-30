لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون، اليوم، إثر حادث تصادم مروع وقع بين سيارة نقل "تريلا" وسيارة ميكروباص ودراجة نارية بمحور الأوتوستراد بنطاق مدينة 15 مايو.

تفاصيل التصادم الثلاثي المروع بمحور الأوتوستراد

كشفت المعاينة الأولية وقوع اصطدام قوي بين "تريلا" والميكروباص والدراجة النارية أعلى طريق الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وأسفرت قوة الارتطام عن مصرع شخص في الحال وإصابة 4 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وإيداع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

رفع حطام السيارات وعودة الانسياب المروري للطريق

وقامت الإدارة العامة للمرور برفع آثار الحادث وإزاحة السيارة النقل والميكروباص من الطريق، مما ساعد في سحب الكثافات المرورية وعودة الانسياب المروري مرة أخرى إلى طبيعته، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب وقوع الحادث.

