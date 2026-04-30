أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس.. ارتفاع الطماطم

كتب : ميريت نادي

10:46 ص 30/04/2026

أسعار الخضروات

ارتفعت أسعار الطماطم، والبصل الأحمر، والكوسة، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي البلدي، والخيار الصوب، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الخميس 30-4-2026، بينما انخفضت أسعار البطاطس، والخيار البلدي، والكانتلوب، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.
يرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

الطماطم تتراوح بين 12 و24 جنيهًا، بزيادة جنيهين.
البطاطس تتراوح بين 7 و10 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.
البصل الأحمر يتراوح بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.
البصل الأبيض يتراوح بين 7 و10 جنيهات.
الكوسة تتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة جنيه.
الباذنجان البلدي يتراوح بين 12 و15 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 17 و23 جنيهًا، بزيادة جنيهين.
الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 11 و25 جنيهًا، بزيادة 12 جنيهًا.
الخيار الصوب يتراوح بين 15 و20 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.
الخيار البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع جنيه.
برتقال صيفي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.
الليمون البلدي يتراوح بين 15 و21 جنيهًا، بزيادة جنيه.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الدولار يقفز في منتصف تعاملات اليوم ويلامس 54 جنيها
بعد تعرضها لحادث.. بسمة وهبة تكشف سر قيادتها سيارة نيسان قديمة (فيديو)
بعد تعرضها لحادث.. بسمة وهبة تكشف سر قيادتها سيارة نيسان قديمة (فيديو)
هل نشرب الماء عند العطش فقط؟ طبيب يرد على الجدل حول "نظام الطيبات"
هل نشرب الماء عند العطش فقط؟ طبيب يرد على الجدل حول "نظام الطيبات"
مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي مفاجأة بخصوص مشاركة زيزو في مباراة القمة
مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي مفاجأة بخصوص مشاركة زيزو في مباراة القمة

أول رد من نقابة الموسيقيين تجاه التصرف الغير لائق من أمير عيد- خاص
أول رد من نقابة الموسيقيين تجاه التصرف الغير لائق من أمير عيد- خاص

* المركزي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة
بينها الحبس.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن مؤسس بيت فاطم في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات
الرؤية الإلكترونية وإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام.. وزير العدل يكشف ملامح قانون الأسرة الجديد
الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"