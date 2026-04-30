ارتفعت أسعار الطماطم، والبصل الأحمر، والكوسة، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي البلدي، والخيار الصوب، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الخميس 30-4-2026، بينما انخفضت أسعار البطاطس، والخيار البلدي، والكانتلوب، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

يرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 12 و24 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

البطاطس تتراوح بين 7 و10 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

البصل الأحمر يتراوح بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 7 و10 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 12 و15 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 17 و23 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 11 و25 جنيهًا، بزيادة 12 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 15 و20 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع جنيه.

برتقال صيفي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 15 و21 جنيهًا، بزيادة جنيه.