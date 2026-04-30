مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

- -
22:00

فرايبورج

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
22:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

- -
22:00

كريستال بالاس

كرة اليد

الأهلي

- -
17:00

النادي الأوليمبى

جميع المباريات

300 مليون جنيه تهدد حلم الزمالك في أفريقيا.. ما القصة؟

كتب : هند عواد

10:34 ص 30/04/2026 تعديل في 11:56 ص

ديون الزمالك في عهد حسين لبيب

باتت مشاركة الزمالك الأفريقية مهددة ومرهونة بسداد ما يقرب من 5,774,000 دولار (300 مليون جنيه مصري)، بعد إيقاف قيد الفريق من جديد بسبب القضية رقم 15.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف قيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لـ3 فترات جديدة، بسبب عدم سداد القسط الثالث لنادي أوليكسندريا الأوكراني، في صفقة خوان بيزيرا.

ديوان الزمالك.. 15 قضية بـ300 مليون جنيه

بلغت عدد القضايا المرفوعة على الزمالك لـ15 قضية حتى الآن، بديون تقدر بنحو من 5,774,000 دولار (300 مليون جنيه مصري).

وجاء إيقاف قيد الزمالك بسبب القضايا التالية:

- لويس فيسنتي كاسترو (مدرب حراس الزمالك السابق)

- جواو ميجيل جيديس (مساعد جوميز مدرب الزمالك السابق)

- أندريه ستيفان بيكي (مساعد جوميز)

- كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق

- جوزيه جوميز مدرب الزمالك السابق

- فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق

- نادي إستريلا أمادورا البرتغالي (صفقة شيكو بانزا)

- نادي شارلوروا البلجيكي (صفقة عدي الدباغ)

- نادي نهضة الزمامرة المغربي (صفقة صلاح مصدق)

- نادي أوليكساندريا أوكرانيا (صفقة خوان بيزيرا)

- السنغالي إبراهيما نداي لاعب الفريق السابق

- سانت إتيان الفرنسي (صفقة محمود بنتايك)

- فريق اتحاد طنجة (صفقة ضم عبد الحميد معالي)

- التونسي أحمد الجفالي

- أوليكسندريا الأوكراني (السقط الثالث من صفقة خوان بيزيرا)

مشاركة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا مهددة

أصبح مجلس إدارة الزمالك مطالبا بتسوية جميع مديونياته، سواء بسدادها أو جدولتها، للحصول على الرخصة الأفريقية لموسم 2026-2027.

وقال في مصدر بالزمالك في تصريحات سابقة لمصراوي: " لابد من تسوية أي قضية صدر فيها حكم قبل يوم 31 مارس في موعد أقصاه شهرين (سواء بإنهاء القضية نهائيا أو الجدولة) حتى يتسنى للفريق الحصول على رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية".

الزمالك دوري أبطال أفريقيا خوان بيزيرا

طاردها اتهام "الإساءة للمصريين".. القصة الكاملة لنزاع هيفاء وهبي مع "الموسيقيين"
زووم

طاردها اتهام "الإساءة للمصريين".. القصة الكاملة لنزاع هيفاء وهبي مع "الموسيقيين"
بعد تثبيت الفائدة الأمريكية.. كيف تؤثر على تكلفة اقتراض الحكومة من الأسواق
اقتصاد

بعد تثبيت الفائدة الأمريكية.. كيف تؤثر على تكلفة اقتراض الحكومة من الأسواق
القبض على عصابة أجانب تسرق المواطنين بالطرود الوهمية في القاهرة
حوادث وقضايا

القبض على عصابة أجانب تسرق المواطنين بالطرود الوهمية في القاهرة
مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي مفاجأة بخصوص مشاركة زيزو في مباراة القمة
رياضة محلية

مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي مفاجأة بخصوص مشاركة زيزو في مباراة القمة

بعد تعرضها لحادث.. بسمة وهبة تكشف سر قيادتها سيارة نيسان قديمة (فيديو)
أخبار مصر

بعد تعرضها لحادث.. بسمة وهبة تكشف سر قيادتها سيارة نيسان قديمة (فيديو)

