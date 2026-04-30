باتت مشاركة الزمالك الأفريقية مهددة ومرهونة بسداد ما يقرب من 5,774,000 دولار (300 مليون جنيه مصري)، بعد إيقاف قيد الفريق من جديد بسبب القضية رقم 15.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف قيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لـ3 فترات جديدة، بسبب عدم سداد القسط الثالث لنادي أوليكسندريا الأوكراني، في صفقة خوان بيزيرا.

ديوان الزمالك.. 15 قضية بـ300 مليون جنيه

بلغت عدد القضايا المرفوعة على الزمالك لـ15 قضية حتى الآن، بديون تقدر بنحو من 5,774,000 دولار (300 مليون جنيه مصري).

وجاء إيقاف قيد الزمالك بسبب القضايا التالية:

- لويس فيسنتي كاسترو (مدرب حراس الزمالك السابق)

- جواو ميجيل جيديس (مساعد جوميز مدرب الزمالك السابق)

- أندريه ستيفان بيكي (مساعد جوميز)

- كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق

- جوزيه جوميز مدرب الزمالك السابق

- فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق

- نادي إستريلا أمادورا البرتغالي (صفقة شيكو بانزا)

- نادي شارلوروا البلجيكي (صفقة عدي الدباغ)

- نادي نهضة الزمامرة المغربي (صفقة صلاح مصدق)

- نادي أوليكساندريا أوكرانيا (صفقة خوان بيزيرا)

- السنغالي إبراهيما نداي لاعب الفريق السابق

- سانت إتيان الفرنسي (صفقة محمود بنتايك)

- فريق اتحاد طنجة (صفقة ضم عبد الحميد معالي)

- التونسي أحمد الجفالي

- أوليكسندريا الأوكراني (السقط الثالث من صفقة خوان بيزيرا)

مشاركة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا مهددة

أصبح مجلس إدارة الزمالك مطالبا بتسوية جميع مديونياته، سواء بسدادها أو جدولتها، للحصول على الرخصة الأفريقية لموسم 2026-2027.

وقال في مصدر بالزمالك في تصريحات سابقة لمصراوي: " لابد من تسوية أي قضية صدر فيها حكم قبل يوم 31 مارس في موعد أقصاه شهرين (سواء بإنهاء القضية نهائيا أو الجدولة) حتى يتسنى للفريق الحصول على رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية".

