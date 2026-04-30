زلزال في عالم السيارات:جريت وول موتور تتحدى عمالقة السرعة بسوبركار V8

كتب : مصراوي

09:53 ص 30/04/2026

سوبركار - تعبيرية

بكين - (د ب أ):

كشفت شركة جريت وول موتور الصينية عن تطوير سيارة جديدة فائقة القوة مزودة بمحرك ثماني الأسطوانات (V8)، على أن يتم طرحها خلال العام المقبل ضمن علامة فرعية جديدة تحمل اسم GWM GF، في إشارة إلى "الإيمان العظيم".

مواصفات تقنية وتصميم متطور

أوضحت الشركة أن السيارة ستعتمد على محرك بسعة 4 لترات، مع هيكل أحادي مصنوع من ألياف الكربون، وسيتم تثبيت المحرك في منتصف السيارة لتعزيز الأداء والتوازن. ولم تكشف الشركة حتى الآن عن مزيد من التفاصيل الفنية الدقيقة.

منافسة فيراري واستقطاب خبرات عالمية

أشار رئيس مجلس الإدارة Jack Wei إلى أن المشروع يستهدف منافسة سيارات Ferrari، حيث استعانت الشركة بالمهندس Adam Thomson، الذي سبق له العمل على تطوير سيارة McLaren GT، لقيادة تصميم المنصة الجديدة. كما تخطط الشركة لتطوير نسخة مخصصة لسباقات GT3 إلى جانب النسخة المخصصة للطرق.

رغم أن التوجه العام في الصين يميل نحو السيارات الكهربائية، أوضح مسؤولو الشركة أن تطوير محركات V8 يستهدف الأسواق العالمية، خاصة أستراليا.

كما أكدت الشركة تطوير سيارة Tank 700 الرياضية متعددة الاستخدامات بمحرك V8 مختلف، إلى جانب استعراضها سابقًا دراجة نارية بمحرك ثماني الأسطوانات خلال Consumer Electronics Show في لاس فيجاس.

