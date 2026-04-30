رئيس إيران يوجّه بتسريع عمليات الإغاثة والإعمار في المناطق المتضررة

كتب : مصطفى الشاعر

10:45 ص 30/04/2026

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

أجرى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اتصالات هاتفية بمحافظي الأقاليم المتضررة "هرمزجان وبوشهر وأصفهان وقم"، موجها بتسريع عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار واستخدام الصلاحيات المفوضة لتجاوز العقبات الإدارية وتلبية احتياجات المواطنين بشكل عاجل.

متابعة رئاسية ميدانية للمناطق المتضررة

اطلع بزشكيان، اليوم الخميس، بشكل تفصيلي على تقارير المحافظين بشأن استقرار فرق الإنقاذ وتفعيل لجان إدارة الأزمة وتوفير الإسكان المؤقت للعائلات المتضررة بالإضافة إلى توزيع السلع الأساسية وتقديم الخدمات الطبية العاجلة للمصابين في تلك الولايات، حسبما أفادت وكالة "تسنيم".

توجيهات بتسريع الإعمار وتقليص البيروقراطية

شدد الرئيس الإيراني، خلال اتصالاته، على ضرورة تسريع وتيرة إعادة البناء وعودة الحياة إلى طبيعتها، موجها بضرورة حضور كافة الأجهزة التنفيذية في الميدان بأقصى طاقتها وتنسيق كامل فيما بينها.
وأمر بزشكيان، بتأمين الموارد المالية اللازمة في الوقت المحدد وتسهيل الإجراءات الإدارية وتقليص البيروقراطية مع الاستفادة القصوى من قدرات القطاع الخاص والمنظمات المدنية والمتطوعين لتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار بكفاءة عالية.

دعم معيشي ورعاية خاصة للفئات الضعيفة

طالب بزشكيان، بتصميم وتنفيذ حزم دعم هادفة تشمل الجوانب المعيشية والعلاجية للمتضررين مع التركيز على دعم الشركات والأعمال التي توقفت نتيجة الأضرار وتعزيز الخدمات الصحية في المناطق الأكثر تأثرا.
وأكد الرئيس الإيراني، أن رعاية الفئات الضعيفة بما في ذلك كبار السن والأطفال والمرضى ذوي الاحتياجات الخاصة تأتي على رأس أولويات الحكومة في خطتها للتعامل مع تداعيات الأزمة الراهنة.

تفويض الصلاحيات وتعزيز الإدارة المحلية

دعا الرئيس الإيراني، المحافظين إلى استخدام الصلاحيات الممنوحة لهم لتسريع عملية اتخاذ القرار وتنفيذ خطط الإعمار ميدانيا بعيدا عن المركزية، مطالبا بتقديم تقارير مستمرة وشفافة حول سير العمل.
ومن جانبهم، أعرب محافظو الأقاليم المتضررة عن تقديرهم لمتابعة الرئاسة المستمرة، مؤكدين أن تفويض الصلاحيات للمستوى المحلي يُعد "عاملا حاسما" في زيادة سرعة الاستجابة وفعالية إدارة الأزمة وضمان عودة الاستقرار والهدوء لحياة المواطنين في أسرع وقت ممكن.
