سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس في الأسواق.. ارتفاع جديد

كتب : أحمد الخطيب

10:50 ص 30/04/2026

أسعار الحديد والأسمنت

ارتفعت أسعار الأسمنت، وحديد عز في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الخميس 30-4-2026، بينما انخفضت أسعار الحديد الاستثماري، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن حديد عز: 39939.51 جنيه، بزيادة 9.86 جنيه.

سعر طن الحديد الاستثماري: 36949.48 جنيه، بتراجع 810.04 جنيه.

حديد المصريين: 39400 جنيه.

حديد بشاي: 39800 جنيه.

حديد المراكبي: 39400 جنيه.

حديد العتال: 39500 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4129.53 جنيه، بزيادة 43.23 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خاص| الحصار الأمريكي على إيران.. ما هي تداعياته على المنطقة والاقتصاد العالمي؟
شئون عربية و دولية

خاص| الحصار الأمريكي على إيران.. ما هي تداعياته على المنطقة والاقتصاد العالمي؟
نص مشروع قانون التأمينات والمعاشات قبل مناقشته بالبرلمان
أخبار مصر

نص مشروع قانون التأمينات والمعاشات قبل مناقشته بالبرلمان
رياح وأتربة وأمطار.. الأرصاد تكشف خريطة الطقس حتى الثلاثاء المقبل
أخبار مصر

رياح وأتربة وأمطار.. الأرصاد تكشف خريطة الطقس حتى الثلاثاء المقبل
رئيس إيران يوجّه بتسريع عمليات الإغاثة والإعمار في المناطق المتضررة
شئون عربية و دولية

رئيس إيران يوجّه بتسريع عمليات الإغاثة والإعمار في المناطق المتضررة
تشطيب شقة 100 متر في 2026.. دليل الأسعار الكامل لإنهاء وحدتك
أخبار العقارات

تشطيب شقة 100 متر في 2026.. دليل الأسعار الكامل لإنهاء وحدتك

* المركزي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة
بينها الحبس.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن مؤسس بيت فاطم في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات
الرؤية الإلكترونية وإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام.. وزير العدل يكشف ملامح قانون الأسرة الجديد
الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"