شتوتجارت - (د ب أ):

أعلنت شركة بورشه عن إطلاق أيقونتها Cayenne Coupé Electric الكهربائية الجديدة، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV).

وأوضحت الشركة الألمانية أن خط السقف المنحدر بانسيابية على هيكل السيارة العريض يعزز الطابع الرياضي للسيارة Cayenne Coupé Electric الجديدة.

ويندمج الجناح الخلفي المتكيف بسلاسة مع هيكل السيارة، فيما يضفي تصميم الزجاج الخلفي المدمج والمثبت بانسيابية مع سطح الهيكل مع عدد أقل من الوصلات مظهرًا عصريًا أنيقًا‏.

وتندمج الخطوط المرسومة بدقة والأبعاد العريضة ولمسات النوافذ الجانبية السوداء اللامعة، لتقدم تصميما يعكس الطابع الرياضي في كل تفاصيله.

كيف تقاوم سيارة بورشة الجديدة الهواء؟

ويسهم تصميم الكوبيه بالسقف المنحدر في تقليل مقاومة الهواء، حيث تبلغ قيمة معامل السحب للسيارة الجديدة ‎0.23 فقط، ما يساعد على زيادة المسافة الإجمالية، التي تقطعها السيارة Cayenne Coupé Electric الجديدة داخل المدينة وخارجها وفقا لاختبار السيارات الخفيفة الموحد عالميا بما يصل إلى ‎18 كلم ليصل إلى ‎669 كلم، وذلك حسب الطراز.

إضافة إلى ذلك، تجهز السيارة بنظام بورشه النشط للانسيابية الهوائية مع ميزات مثل فتحات الهواء بالأغطية المتحركة والجناح الخلفي المتكيف‏.

مواصفات بورشة Cayenne Coupé Electric

وتتمتع السيارة Cayenne Coupé Electric الجديدة بأبعاد رياضية؛ حيث يبلغ طولها بالكامل 4985 ملم وعرضها 1980 ملم، بينما يبلغ ارتفاعها 1650 ملم فقط.

ورغم تصميمها الرياضي، توفر السيارة Cayenne Coupé Electric الجديدة مستويات فائقة من الاستخدامات العملية، بسعة حمولة تتراوح بين ‎534 و1347 لترا، إضافة إلى صندوق أمتعة أمامي بسعة إضافية تبلغ ‎90 لتر.

وتتوفر المقاعد الخلفية بتصميم مقعدين أو، وتتميز بإمكانية تعديلها كهربائيا بوضعيتين، كما يمكن تجهيز السيارة بقضيب السحب كتجهيز اختياري مثل سيارة SUV؛ حيث يمكنها سحب ما يصل إلى 3.5 طن. كما تتوفر أيضا مجموعة تجهيزات الطرق الوعرة للسيارة الكوبيه، وذلك للعملاء الذين يرغبون في تعزيز قوة سياراتهم‏.

تتوفر السيارة Cayenne Coupé Electric الجديدة بثلاثة موديلات.. هي:

- الموديل Cayenne Coupé Electric بقوة ‎300 كيلووات/408 حصان، والتي تصل إلى ‎325 كيلووات/442 حصان مع وظيفة التحكم بالانطلاق لتعزيز القوة. ويتسارع هذا الموديل من السكون إلى ‎100 كلم/ساعة في غضون 4.8 ثانية فقط، فيما تصل سرعتهه القصوى إلى ‎230 كلم/س.

- الموديل Cayenne S Coupé Electric بقوة ‎400 كيلووات/544 حصان، والتي تصل إلى ‎490 كيلووات/666 حصان مع وظيفة التحكم بالانطلاق لتعزيز القوة. ويتسارع هذا الموديل من السكون إلى ‎100 كلم/س في غضون 3.8 ثانية فقط، فيما تصل سرعته القصوى إلى ‎250 كلم/س.

- الموديل Cayenne Turbo Coupé Electric بقوة ‎630 كيلووات/857 حصان، والتي تصل إلى ‎850 كيلووات/1156 حصان مع وظيفة التحكم بالانطلاق لتعزيز القوة. ويتسارع هذا الموديل من السكون إلى ‎100 كلم/س في غضون 2.5 ثانية فقط، فيما تصل سرعته القصوى إلى ‎260 كلم/س.

وتتميز السيارة Cayenne Coupé Electric الجديدة بنظام التعليق الهوائي المتكيف مع نظام بورشه للتحكم بالتعليق النشط كتجهيز أساسي. أما بالنسبة لسيارتي Cayenne S Coupé Electric و Cayenne Turbo Coupé Electric، فيتوفر نظام التعليق النشط ‎Porsche Active Ride‎ كتجهيز اختياري. كما يمكن اختيار إضافة نظام التوجيه بالمحور الخلفي بزاوية تصل إلى خمس درجات إلى جميع الطرازات‏.

بورشة Cayenne Coupé Electric تشحن بتقنية 800 فولت

وبفضل تقنية ‎800 فولت، يمكن شحن السيارة Cayenne Coupé Electric بقدرة تصل إلى ‎390 كيلووات باستخدام محطة الشحن السريع بالتيار المستمر المتوافقة، ويمكن أن تصل قدرة الشحن إلى ‎400 كيلووات في ظروف معينة.

كما تتوفر سرعات شحن بالتيار المتردد تصل إلى ‎11 كيلووات مع الشاحن الأساسي المدمج في السيارة، فيما يتوفر شاحن بقدرة تصل إلى ‎22 كيلووات كتجهيز اختياري‏.

مجموعة موسعة من التجهيزات

وتوفر السيارة Cayenne Coupé Electric تجربة قيادة بورشه الخاصة بسيارات SUV، والتي تتضمن نظام التشغيل الرقمي، الذي يركز على السائق. ويتميز هذا النظام بمساحة عرض واسعة تشمل لوحة العدادات الرقمية بالكامل وشاشة ‎Flow Display‎ الوسطى المبتكرة، إضافة إلى شاشة العرض أمام الراكب الأمامي وشاشة العرض على الزجاج الأمامي بتقنية الواقع المعزز كتجهيز اختياري.

وتتكامل عناصر التحكم الرقمية والفعلية معا، وقد صممت بحيث يمكن للسائق الوصول إليها بسهولة فائقة. ويمثل نظام بورشه الرقمي التفاعلي الجديد منظومة رقمية تركز على تعزيز التخصيص وسهولة الاستخدام، حيث توفر الرموز الموجودة على الشاشة وأنماط العرض القابلة للتخصيص مستويات استثنائية من التخصيص‏.

وتعد التجهيزات الأساسية للسيارة Cayenne Coupé Electric أكثر شمولًا من تلك الموجودة في نسخة SUV؛ حيث تأتي السيارة بسقف زجاجي بانورامي يمكن تجهيزه اختياريًا بوظيفة التحكم المتغير في الإضاءة بفضل لوح الكريستال السائل، الذي يمكن التحكم فيه كهربائيًا، إضافة إلى مجموعة سبورت كرونو، فيما تتضمن التجهيزات الاختيارية مجموعة التجهيزات الرياضية خفيفة الوزن، والتي تعمل على خفض وزن السيارة بما يصل إلى 17.6 كجم، وفقًا للموديل.

وتشمل سقفًا خفيف الوزن من ألياف الكربون، مع لمسات رياضية من ألياف الكربون وعجلات خاصة قياس ‎22 بوصة وإطارات عالية الأداء.

ويبرز الطابع الرياضي في المقصورة بفضل مقاعدها، التي تكتسي أجزاؤها الوسطى بقماش بنمط بيبتا الكلاسيكي، مع بطانة السقف من قماش Race-Tex، واللمسات التزيينية من ألياف الكربون بالمسام المفتوحة. كما يمكن الجمع بين مجموعة التجهيزات الرياضية خفيفة الوزن والمقاعد المكسوة بالجلد الأسود ونظام المقاعد الخلفية ‎2+1.

اقرأ أيضًا:

فيات تطلق إصدار رياضي جديد من سيارتها Topolino متناهية الصغر

"سباق الكهرباء يشتعل".. مقارنة بين أرخص سيارتين بالسوق المصري

جريت وول تطلق Ora 5 الكروس أوفر المدمجة الجديدة.. صور وتفاصيل