قادمة من المستقبل.. كيا تكشف عن سيارة اختبارية جديدة في ميلانو

برلين - (د ب أ):

أعلنت شركة مرسيدس عن إطلاق سيارتها GLC الكهربائية الجديدة نظير سعر يبدأ من 67 ألف و717 يورو، لتشعل نار المنافسة مع أودي Q6 وبي إم دبليو iX3 وبورشه Macan وفولفو EX60.

وتأتي السيارة GLC الكهربائية، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، بطول 85ر4 متر، بينما لا يقل وزنها عن 5ر2 طن.

ومع ذلك، تتمتع السيارة بحيوية ومرونة استثنائية بفضل نظام توجيه المحور الخلفي، وبفضل عزم الدوران الفوري فإنها أصبحت تمتاز بانطلاقة خاطفة كانت قاصرة في السابق على موديلات AMG الرياضية.

وبالإضافة إلى ذلك، تأتي سيارة مرسيدس الكهربائية مزودة بنظام تعليق هوائي يجعلها واحدة من أكثر السيارات راحة وفخامة في فئتها.

وتمتاز سيارة مرسيدس الكهربائية بالقدرة على التشبث بالطريق بقوة والاندفاع في المنعطفات بحماس وثبات وتنبيه الركاب بلطف إلى عيوب الطريق، ولكن بحسب إعدادات القيادة يمكنها أيضا أن تتجاوز كل حفرة تصادفها وتدلل الركاب كأنهم يطيرون فوق السحاب وتزيل كل ما يفسد الراحة أثناء القيادة.

ولا تزال القيم التقليدية هي التي ترسم ملامح تجربة الاستخدام، وتشتمل السيارة على مجموعة شاشات تمتد على مسافة 99 سم وتتجاوز كل التوقعات بضخامتها مجددا، وبفضل نظام التشغيل MB.OS فإن القوائم أصبحت أكثر ذكاءً مع دعم الكثير من التطبيقات بما في ذلك كاميرا السيلفي ووظيفة اجتماعات العمل عبر الإنترنت.

ولكن عادت الأزرار والمفاتيح فجأة إلى المقود، وعادت المفاتيح إلى الكونسول الأوسط، مما يتيح للسائق ضبط الراديو أو درجة الحرارة بسهولة، ويتناغم ذلك تماما مع احتفاء مرسيدس بتراثها في التصميم الخارجي، فقد انقضى زمن الشبكة البلاستيكية السوداء في موديلات EQ، وعادت الشبكة المطلية بالكروم لكي تتألق مقدمة السيارة من جديد، وتزخر مقدمة السيارة بإضاءة داخلية مكونة من 942 نقطة مضيئة.

مقصورة مرسيدس GLC الكهربائية

وتمتاز سيارة مرسيدس GLC الكهربائية برحابة مقصورة الداخلية، وعلى الرغم من زيادة طول السيارة وطول قاعدة العجلات، إلا أن المصممين احتاجوا إلى مساحة للبطاريات الكبيرة، ويتمتع الركاب على المقاعد الخلفية بمساحة أكبر لحرية حركة الأقدام، بالإضافة إلى صندوق أمتعة بسعة تتراوح من 570 إلى 1740 لترا.

وعلى الرغم من أن النسخة الكهربائية توفر مساحة تحميل مثل سيارة GLC التقليدية، إلا أنها تتمتع أيضا بصندوق أمتعة أمامي بسعة 100 لتر أسفل الغطاء الأمامي، بالإضافة إلى قدرة قطر تصل إلى 4ر2 طن.

نظام الدفع بمرسيدس GLC

وعلى صعيد الدفع، تنطلق السيارة GLC 400 بقوة 360 كيلووات/490 حصان، وتصل إلى سرعة قصوى تبلغ 210 كلم/س، وبفضل ناقل الحركة ثنائي السرعات، فإنه يمكن التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 3ر4 ثانية.

وبالإضافة إلى ذلك، تمتاز السيارة بوظيفة استعادة الطاقة، التي تعمل تلقائيا عند الطلب بناء على بيانات الملاحة، ويتم إبطاء السيارة حتى التوقف التام أو الانطلاق بسلاسة بواسطة الاندفاع الذاتي.

وقامت الشركة الألمانية بتجهيز سيارتها الكهربائية الجديدة ببطارية سعة 94 كيلووات ساعة، والتي تكفي لقطع مسافة تصل إلى 715 كلم ضمن نطاق القيادة القياسي.

وعند إعادة الشحن فإن السيارة GLC تعتبر أسرع سيارات مرسيدس؛ حيث تصل القدرة القصوى إلى 330 كيلووات مع منحنى شحن سلس، مما يوفر طاقة كافية لقطع مسافة 305 كلم من خلال الشحن لمدة عشر دقائق.