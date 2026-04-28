سول - (د ب أ):

أعلنت شركة كيا عن إطلاق نسخة دفع رباعي من سيارتها EV3 الكهربائية، التي تنتمي إلى الفئة المدمجة من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV).

محرك كيا EV3 الجديدة

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن نسخة الدفع الرباعي تمثل الموديل الأعلى أداء ضمن باقة موديلات EV3، حيث تجمع بين محرك أمامي بقوة 150 كيلووات ومحرك كهربائي إضافي على المحور الخلفي بقوة 45 كيلووات، لتصل القدرة الإجمالية إلى 265 حصانًا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 385 نيوتن متر.

وتتسارع سيارة الدفع الرباعي من 0 إلى 100 كلم/س في غضون 6.6 ثوانٍ، فيما تبلغ سرعتها القصوى 170 كلم/س.

المسافة التي تقطعها كيا EV3 قبل الحاجة لإعادة الشحن

وتأتي هذه النسخة مزودة بشكل قياسي ببطارية كبيرة بسعة 81.4 كيلووات/ساعة، والتي توفر مدى قيادة يصل إلى 572 كلم.

كما تتوفر للسيارة أيضا بطارية بسعة 58.3 كيلووات/ساعة مع مدى قيادة يصل إلى 436 كلم.

وشهدت قدرة السحب أيضا تحسنًا ملحوظًا، حيث يمكن لنسخة الدفع الرباعي سحب مقطورات بوزن يصل إلى 1.5 طن.

