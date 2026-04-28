إعلان

كيا تطلق سيارتها EV3 بمحرك كهربائي إضافي بقوة 45 كيلووات.. التفاصيل

كتب : مصراوي

11:27 ص 28/04/2026 تعديل في 11:27 ص
    كيا EV3 الكهربائية
تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سول - (د ب أ):

أعلنت شركة كيا عن إطلاق نسخة دفع رباعي من سيارتها EV3 الكهربائية، التي تنتمي إلى الفئة المدمجة من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV).

محرك كيا EV3 الجديدة

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن نسخة الدفع الرباعي تمثل الموديل الأعلى أداء ضمن باقة موديلات EV3، حيث تجمع بين محرك أمامي بقوة 150 كيلووات ومحرك كهربائي إضافي على المحور الخلفي بقوة 45 كيلووات، لتصل القدرة الإجمالية إلى 265 حصانًا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 385 نيوتن متر.

وتتسارع سيارة الدفع الرباعي من 0 إلى 100 كلم/س في غضون 6.6 ثوانٍ، فيما تبلغ سرعتها القصوى 170 كلم/س.

المسافة التي تقطعها كيا EV3 قبل الحاجة لإعادة الشحن

وتأتي هذه النسخة مزودة بشكل قياسي ببطارية كبيرة بسعة 81.4 كيلووات/ساعة، والتي توفر مدى قيادة يصل إلى 572 كلم.

كما تتوفر للسيارة أيضا بطارية بسعة 58.3 كيلووات/ساعة مع مدى قيادة يصل إلى 436 كلم.

وشهدت قدرة السحب أيضا تحسنًا ملحوظًا، حيث يمكن لنسخة الدفع الرباعي سحب مقطورات بوزن يصل إلى 1.5 طن.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما علاقة الشاي والمكسرات بحصى الكلى؟.. خبراء يوضحون
نصائح طبية

ما علاقة الشاي والمكسرات بحصى الكلى؟.. خبراء يوضحون
سقوط الزمالك في القمة لا يكفي.. سيناريو تتويج بيراميدز بالدوري المصري
رياضة محلية

سقوط الزمالك في القمة لا يكفي.. سيناريو تتويج بيراميدز بالدوري المصري
جدل بشأن "شريحة الكهرباء الموحدة".. توضيح رسمي بعد الانتقادات
أخبار مصر

جدل بشأن "شريحة الكهرباء الموحدة".. توضيح رسمي بعد الانتقادات
حقيقة عودة لميس الحديدي وعمرو أديب.. مصادر تحسم الجدل
أخبار مصر

حقيقة عودة لميس الحديدي وعمرو أديب.. مصادر تحسم الجدل
أمريكا تدرس مقترحًا إيرانيًا يفتح مضيق هرمز.. بشرط
شئون عربية و دولية

أمريكا تدرس مقترحًا إيرانيًا يفتح مضيق هرمز.. بشرط

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"