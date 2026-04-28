شتوتجارت - (د ب أ):

أعلنت شركة مرسيدس الألمانية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق نسخة كهربائية خالصة من سيارة الفئة C نظير سعر يقل عن 70 ألف يورو، لتشعل نار المنافسة مع بي إم دبليو i3.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الصالون الكهربائية من الفئة المتوسطة تقدم باقة متكاملة تجمع بين الأداء والراحة والديناميكية والتكنولوجيا الذكية، مشيرة إلى أنها تخطف الأنظار من خلال شبكة التهوية الأمامية المُضاءة بأكثر من ألف نقطة، وكذلك من خلال نجوم مرسيدس الصغيرة المتلألئة في الكشافات.

حجم مرسيدس الفئة C الكهربائية

وتتمتع السيارة الكهربائية الجديدة بالرحابة، وذلك بفضل طولها البالغ 4.88 متر وقاعدة العجلات الممتدة بحوالي 10 سنتيمترات، كما تمتاز السيارة بالعملانية، حيث تقدم مساحة تخزين خلفية تبلغ 470 لترًا، بالإضافة إلى صندوق أمامي بسعة 100 لتر تقريبًا كمساحة تخزين إضافية أسفل غطاء المحرك.

نظام دفع مرسيدس C الجديدة

وعلى صعيد الدفع، تتوفر السيارة C400 4Matic بمحركين يولدان معا قوة تزيد على 360 كيلووات/490 حصان، مع بطارية سعة 94 كيلووات/ساعة، والتي توفر مدى قيادة قياسيا يبلغ 762 كلم.

وقد أعلنت مرسيدس عن إصدارات أخرى للعام المقبل، بما في ذلك نسخة ذات دفع خلفي بمدى قيادة يزيد على 800 كلم.

وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كلم/س في غضون 4.0 ثوانٍ فقط، بينما تقف سرعتها القصوى عند حاجز 210 كلم/س.

وتعتمد السيارة الكهربائية على بطارية بجهد 800 فولت، والتي يمكن شحنها بقدرة تصل إلى 330 كيلووات. وفي غضون عشر دقائق فقط، يتم نقل طاقة كافية لقطع مسافة قصوى تبلغ 325 كلم.

وفي الوقت نفسه، تركز مرسيدس على مستوى جديد من الراحة بفضل نظام التعليق الهوائي، كما أن المقصورة الداخلية أصبحت أكثر رقمية من أي وقت مضى، وذلك بفضل الشاشة الممتدة على كامل عرض الواجهة الأمامية.

اقرأ أيضًا:

تجمع بين البنزين والكهرباء.. أرخص سيارة Li Auto بمصرتقطع 1390 كم

بالفيديو.. نظام VPD الذكي من شيري يحل مشاكل ملايين السائقين حول العالم

من 800 ألف لـ5 ملايين.. سيارات تطرح لأول مرة بالسوق المصري في أبريل