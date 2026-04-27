مع التوسع الكبير في سوق السيارات الكهربائية والهجينة داخل مصر، بدأت فئة السيارات المزودة بتقنية المدى الممتد REEV تفرض نفسها بقوة بين الباحثين عن الأداء القوي ومدى القيادة الطويل دون القلق من الشحن المتكرر.



يجمع هذا النوع من السيارات بين مزايا القيادة الكهربائية بالكامل وبين وجود محرك بنزين يعمل على شحن البطارية، ما يمنح السائق تجربة أكثر مرونة خاصة مع السفر لمسافات طويلة.

وتعد السيارة L6 PRO التي تقدمها شركة جي بي أوتو، الوكيل المحلي لعلامة Li Auto الجديدة في السوق المصري، أرخص طرازاتها بالسوق المصري خلال شهر أبريل الجاري.

أسعار ومواصفات L6 PRO بمصر:

محركL6 PRO

تقدم السيارة L6 PRO كروس أوفر متوسطة الحجم الخدمية بمحرك 1.5 لتر تيربو بقوة 402 حصان ونظام REEV-4WD، وعزم دوران 529 نيوتن متر، يقوم بإعادة شحن البطاريات، مع بطارية (ليثيوم حديد فوسفات) بسعة 36.8 كيلووات/ساعة.



تتسارع السيارة من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 5.4 ثواني. ويصل إجمالي مدى القيادة إلى 1.390كم؛ ويمكن شحن البطارية بالطاقة السريعة من 20% إلى 80% خلال 20 دقيقة، وشحن بطيء حتى 100% خلال 6 ساعات.

أبعاد L6 PRO



تأتي سيارة لي أوتو بطول إجمالي 4,925 مم، وعرض 1,960 مم، وارتفاع 1,735 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,920 مم.

أنظمة الأمان في L6 PRO



تأتي L6 PRO مزودة بمنظومة كبيرة من أنظمة الأمان المتقدمة منها نظام الفرامل المانعة الانغلاق (ABS) وتوزيع قوة الفرملة الإلكتروني (EBD)، و8 وسائد هوائية، ونظام التحكم في ثبات المركبة (VSC) ومساعد الفرامل (EBA/BA، وكاميرات وحساسات رؤية وحماية تشمل تحذير النقطة العمياء ومساعدة الاحتفاظ بالمسار ومساعدة الركن، ونظام الفرملة الطوارئ الأوتوماتيكية (AEB) مع مساعد الفرامل وتوجيه الطوارئ لتقليل مخاطر الاصطدام، ودعم واجهات مقعد الطفل (ISOFIX).

أسعار L6 PRO



تباع السيارة بسعر رسمي يبدأ من 2.500.000 جنيه.