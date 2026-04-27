برلين - (د ب أ):

يندرج مساعد الحفاظ على المسار ضمن أنظمة القيادة المساعدة المفيدة، والتي ساهمت في زيادة السلامة على الطرق.

وأوردت مجلة السيارات "أوتو جاتسيته" أن لحظة واحدة من عدم الانتباه قد تؤدي إلى خروج السيارة عن المسار المحدد، ما يشكل خطرًا على مستخدمي الطريق الآخرين أو قد يؤدي إلى مغادرة الطريق بالكامل، مشيرة إلى أن نظام الحفاظ على المسار يعمل على منع هذه الحالات من خلال إبقاء السيارة ضمن المسار الصحيح.

وعلى عكس نظام التحذير من مغادرة المسار، الذي يكتفي بإصدار تنبيهات صوتية أو عبر اهتزاز المقود، يتدخل مساعد الحفاظ على المسار بشكل نشط في عملية التوجيه، ويعيد السيارة تلقائيا إلى مسارها.

كيف يعمل مساعد الحفاظ على المسار؟

وعن كيفية العمل، أوضحت المجلة الألمانية أن أنظمة الحفاظ على المسار والتحذير من مغادرته تعتمد على نفس الأساس التقني؛ حيث تراقب السيارة موقعها داخل المسار بشكل مستمر، ويتم ذلك غالبا باستخدام كاميرا مثبتة خلف الزجاج الأمامي، كما يمكن في بعض الحالات استخدام مستشعرات بالأشعة تحت الحمراء أسفل السيارة.

ولا تقتصر العملية على البيانات البصرية فقط، بل تشمل أيضا معطيات القيادة مثل زاوية التوجيه والسرعة. وتعتمد هذه الأنظمة بشكل أساسي على قراءة خطوط الطريق. وفي حال كانت العلامات غير واضحة، مثل مناطق أعمال الطرق، قد تواجه الأنظمة صعوبة في تفسير الوضع بشكل صحيح.

متى يتدخل نظام الحفاظ على المسار؟

ويتم التعرف على مغادرة المسار غير المقصودة عادة من خلال عدم استخدام إشارة الانعطاف. فإذا بدأ السائق بالانحراف دون تشغيل الإشارة، يتدخل النظام، وفي السيارات المزودة بتوجيه كهربائي يقوم النظام بتصحيح المسار عبر توجيه العجلات بشكل خفيف وإعادة السيارة إلى منتصف المسار.

أما في السيارات، التي لا تسمح بتدخل مباشر في التوجيه، يتم استخدام نظام (ESP)؛ حيث يتم كبح عجلات معينة بشكل انتقائي لإعادة السيارة إلى المسار، وهي طريقة أكثر حدة، لكنها فعّالة في تنبيه السائق.

هل يمكن رفع اليد عن المقود في وجود نظام الحفاظ على المسار؟

وفي العديد من السيارات الحديثة، يسمح النظام برفع اليدين عن المقود لفترة قصيرة. وخلال ذلك، يقوم النظام بإجراء تصحيحات دقيقة ومتواصلة للحفاظ على المسار.

لكن إذا لم يضع السائق يديه على المقود لعدة ثوانٍ، يصدر النظام تنبيهات متدرجة تطالبه باستعادة السيطرة. وإذا لم يستجب، يتم إيقاف وظيفة الحفاظ على المسار تلقائيا.

إمكانية التعطيل

وأكد خبراء المجلة على أنه يمكن للسائق تعطيل النظام إذا كان منزعجا من التدخلات المتكررة، لكن في معظم السيارات، يتم إعادة تفعيله تلقائيا عند تشغيل المحرك مرة أخرى، ما يعني ضرورة تعطيله في كل مرة بشكل يدوي إذا رغب السائق بذلك.

هل يمنع مساعد الحفاظ على المسار الحوادث بالكامل؟

رغم أن هذه الأنظمة قادرة على تقليل عدد كبير من الحوادث، إلا أنها ليست بديلا عن انتباه السائق؛ فنجاحها يعتمد بشكل أساسي على قدرتها على التعرف على خطوط الطريق، كما أن معظم السيارات تعرض حالة النظام عبر مؤشر في لوحة العدادات، وإذا لم يكن المؤشر مفعّلا، فهذا يعني أن النظام لا يعمل.

وحتى مع توفر جميع الشروط، لا يمكن للنظام اكتشاف كل حالات الانحراف غير المقصود، وقد يتوقف عن العمل بعد عدة تدخلات متكررة.

لذلك، يبقى تركيز السائق الكامل ضروريا في جميع الأوقات. وفي حال قام النظام بتصحيح غير مرغوب فيه، يمكن للسائق دائما تجاوزه بسهولة عبر التحكم اليدوي.

