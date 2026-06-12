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صور.. النجمة التركية توبا بويوكستون تستمتع بعطلتها الصيفية على البحر

كتب : مروان الطيب

01:00 ص 12/06/2026
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    توبا بويوكستون تستمتع بإجازتها على البحر (3)
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    توبا بويوكستون تستمتع بإجازتها على البحر (4)
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    توبا بويوكستون تستمتع بإجازتها على البحر (1)
  • عرض 5 صورة
    توبا بويوكستون تستمتع بإجازتها على البحر (2)

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تواصل النجمة التركية التركية توبا بويوكستون الاستمتاع بعطلتها الصيفية، ونشرت صورا من كواليس رحلتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ظهرت توبا مرتدية إطلالة صيفية وهي تستمتع بأشعة الشمس على أحد الشواطئ، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

توبا بويوكستون تروج لفيلم "Soy"

تواصل النجمة توبا الترويج لفيلمها الجديد "Soy" من إنتاج المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وكان تركي آل الشيخ نشر مؤخرا مقطع فيديو من كواليس تصوير فيلم "Soy" عبر صفحته على "فيسبوك"، ظهرت خلاله إحدى بطلات الفيلم توبا وهي تستعد لتصوير أحد مشاهدها، وعلقت: "انا توبا انتظروني في فيلم Soy".

كواليس فيلم "Soy"

يضم الفيلم مجموعة من النجوم منهم توبا، باريش أردوتش. ينتمي لنوعية الرعب والغموض، وتدور أحداثه حول اللعنة والذاكرة والزمن.

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توبا بويوكستون تركي آل الشيخ فيلم SOY موسم الصيف

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