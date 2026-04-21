أعلنت شركة شيري الصينية لصناعة وتطوير السيارات عن تدشين مركز عملياتها الأوروبي، بالتزامن مع إطلاق معهد "شيري" إسبانيا للبحوث، والذي يعد مركز التشغيل الإقليمي الأول للشركة خارج الصين.

شيري تتواجد في أسواق 130 دولة بالعالم

ويمثل تدشين المركز خطوة جديدة ضمن مسيرة "شيري" الممتدة منذ عام 2001، حيث توسعت أعمالها لتشمل أكثر من 130 دولة، بإجمالي مستخدمين تجاوز 19 مليونًا، منهم 6.23 مليون خارج الصين.

ما دور مركز شيري الجديد في أسبانيا؟

وبحسب بيان، فإن المركز الجديد سيعمل كمنصة مركزية لإدارة أعمالها في أوروبا، عبر دمج وظائف التشغيل، والامتثال التنظيمي، وتنسيق سلسلة التوريد، والشؤون المالية والعامة، ما يجعله محطة محورية في استراتيجية التوسع العالمي.

وتعد أوروبا سوقًا رئيسيًا لـ"شيري"، ليس فقط من حيث المبيعات، بل أيضًا كمحور للابتكار وتعزيز القدرة التنافسية وتحقيق الاستدامة.

وأكد رئيس مجلس إدارة "شيري"، ين تونج يويه، أن إنشاء المركز يعكس التوجه نحو فهم أعمق للسوق الأوروبي وتقديم خدمات أفضل، في إطار فلسفة "في المكان، من أجل المكان، لنصبح جزءًا منه".

وتشير البيانات إلى دخول "شيري" أسواق 18 دولة أوروبية، وخدمة أكثر من 100 ألف عميل، مع توقعات بمزيد من النمو.

وخلال شهري يناير وفبراير 2026، بلغت مبيعاتها في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي 39 ألف سيارة بنمو سنوي 200%، فيما سجلت صادرات السيارات العاملة بالطاقة الجديدة 11.5 ألف وحدة بنمو 250%.

السيارات الكهربائية ووسائل التنقل الذكي هدفان لمركز شيري الجديد بأوروبا

ويعكس هذا الأداء نجاح استراتيجية التوطين، التي تجسدت في تدشين مركز العمليات ومعهد الأبحاث في إسبانيا، مع التركيز على الكهربة، والتنقل الذكي، والاستدامة، والالتزام بالمعايير الأوروبية في حماية البيانات والبيئة.

كما تعمل "شيري" على خلق فرص عمل محلية عالية المهارة، وتعزيز التعاون مع المؤسسات والكفاءات الأوروبية، لتطوير منتجات تتناسب مع السوق المحلي. وقد تجسد هذا النهج في مشروع "إبرو" بإسبانيا، بالتعاون مع شركة "EV MOTORS"، والذي أسهم في إعادة تشغيل مصنع في برشلونة وتوفير أكثر من 1000 فرصة عمل.

