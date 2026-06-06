أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اعتراض عدة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة أطلقتها إيران باتجاه مضيق هرمز وعدد من دول الخليج، في أحدث تطورات التوترات الأمنية بالمنطقة.

ووفقًا لما نقلته "القاهرة الإخبارية"، أكدت القيادة المركزية أن إيران أطلقت 7 صواريخ باليستية باتجاه الكويت والبحرين، مشيرة إلى أن أنظمة الدفاع تمكنت من اعتراض 6 منها، فيما لم يصل الصاروخ السابع إلى هدفه.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن المزاعم الإيرانية بشأن إلحاق أضرار بمقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين غير صحيحة، مؤكدة عدم تعرض القاعدة لأي أضرار، واستمرار متابعة الأوضاع الأمنية والتعامل مع أي تهديدات محتملة.