إعلان

القيادة المركزية الأمريكية تعلن اعتراض صواريخ إيرانية استهدفت الكويت والبحرين

كتب : وكالات

07:57 ص 06/06/2026

اطلاق صاروخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اعتراض عدة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة أطلقتها إيران باتجاه مضيق هرمز وعدد من دول الخليج، في أحدث تطورات التوترات الأمنية بالمنطقة.

ووفقًا لما نقلته "القاهرة الإخبارية"، أكدت القيادة المركزية أن إيران أطلقت 7 صواريخ باليستية باتجاه الكويت والبحرين، مشيرة إلى أن أنظمة الدفاع تمكنت من اعتراض 6 منها، فيما لم يصل الصاروخ السابع إلى هدفه.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن المزاعم الإيرانية بشأن إلحاق أضرار بمقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين غير صحيحة، مؤكدة عدم تعرض القاعدة لأي أضرار، واستمرار متابعة الأوضاع الأمنية والتعامل مع أي تهديدات محتملة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القيادة المركزية الأمريكية إيران الكويت البحرين صواريخ باليستية طائرات مسيرة مضيق هرمز

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

اليوم .. 119 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا
أخبار المحافظات

اليوم .. 119 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا

إبراهيم حسن يتحدث عن مباراة مصر والبرازيل الودية قبل كأس العالم 2026
رياضة محلية

إبراهيم حسن يتحدث عن مباراة مصر والبرازيل الودية قبل كأس العالم 2026
اليوم.. محاكمة مدير أعمال فان دام السابق أمام الاقتصادية بتهمة القذف
حوادث وقضايا

اليوم.. محاكمة مدير أعمال فان دام السابق أمام الاقتصادية بتهمة القذف
"ماتقلقوش على أولادكم".. تعليم المنوفية يعلن ضوابط مهمة مع انطلاق امتحانات
أخبار المحافظات

"ماتقلقوش على أولادكم".. تعليم المنوفية يعلن ضوابط مهمة مع انطلاق امتحانات
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ يوميًا في الصيف؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ يوميًا في الصيف؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

وزيرة التنمية تعنف رئيس مدينة رأس غارب لضعف المتابعة.. وتحيل مسؤولين للتحقيق
30 ساعة من النيران على متن "جيرالد آر فورد".. طاقم الحاملة يفند الرواية الأمريكية: ظننا أننا سنفقد السفينة
3 أشهر لحسم المصير.. تفاصيل اجتماع "الجيزة" غدًا بشأن سكان عقاري كفر طهرمس