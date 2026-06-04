DFSK ترفع أسعار سياراتها في مصر حتى 40 ألف جنيه وتطرح موديلات 2027

من القاهرة لأسوان بتفويلة.. أسعار ومواصفات أرخص سيارات ديبال في مصر

منافس صيني جديد.. GAC S7 الجديدة كليًا تستعد للظهور الأول في مصر

سيارة مغامرات جديدة.. بايك BJ40 REEV تقترب من الإنطلاق في مصر

في خطوة لتنشيط السوق.. . هافال تقدم صيانة مجانية 3 سنوات على H6 وH7 HEV



أعلنت شركة الطارق للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة DFSK الصينية في مصر، عن تحديث جديد لقائمة أسعار طرازاتها بالسوق المحلي، تضمن طرح موديلات 2027 بزيادات وصلت إلى 40 ألف جنيه خلال الشهر الجاري.



أسعار سيارات DFSK الجديدة بالسوق المصري

DFSK E5 EVR



تتوفر سيارة E5 EVR موديل 2027 بسعر رسمي يبلغ 1,294,900 جنيه.

DFSK 600



سجلت DFSK 600 في القائمة السعرية الجديدة سعر 1,388,900 جنيه .

DFSK E5 PLUS EVR



تقدم E5 PLUS EVR الجديدة موديل 2027، بسعر رسمي 1,494,900 جنيه..

الضمان والصيانة:



تقدم شركة الطارق للسيارات ضماناً يمتد لـ 7 سنوات أو 150,000 كم (أيهما أقرب)، بالإضافة إلى عرض لفترة محدودة يشمل باقة صيانة مجانية لمدة 4 سنوات أو 60,000 كم.

اقرأ أيضًا..

خلال يونيو.. تعرف على أرخص سيارة أوتوماتيك زيرو بالسوق المصري

تجاهلها قد يكلفك الكثير.. مؤشرات مهمة تكشف أعطال السيارة مبكرًا

قبل الشراء.. تعرف على أرخص سيارة تقدمها تويوتا بالسوق المصري