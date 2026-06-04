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DFSK ترفع أسعار سياراتها في مصر حتى 40 ألف جنيه وتطرح موديلات 2027

كتب : محمد جمال

04:10 م 04/06/2026
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     DFSK E5 وديبال SO5
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    DFSK E5 Plus الجديدة
  • عرض 16 صورة
    DFSK E5 Plus الجديدة
  • عرض 16 صورة
    DFSK E5 Plus الجديدة
  • عرض 16 صورة
    DFSK E5 الجديدة
  • عرض 16 صورة
    DFSK E5 Plus الجديدة
  • عرض 16 صورة
    DFSK E5 Plus الجديدة
  • عرض 16 صورة
    DFSK E5 Plus الجديدة
  • عرض 16 صورة
    DFSK E5 Plus الجديدة
  • عرض 16 صورة
    DFSK E5 الجديدة
  • عرض 16 صورة
    DFSK E5 الجديدة
  • عرض 16 صورة
    DFSK E5 الجديدة
  • عرض 16 صورة
    DFSK E5 الجديدة
  • عرض 16 صورة
    DFSK 600
  • عرض 16 صورة
    DFSK 600

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أعلنت شركة الطارق للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة DFSK الصينية في مصر، عن تحديث جديد لقائمة أسعار طرازاتها بالسوق المحلي، تضمن طرح موديلات 2027 بزيادات وصلت إلى 40 ألف جنيه خلال الشهر الجاري.


أسعار سيارات DFSK الجديدة بالسوق المصري

DFSK E5 EVR


تتوفر سيارة E5 EVR موديل 2027 بسعر رسمي يبلغ 1,294,900 جنيه.

DFSK 600


سجلت DFSK 600 في القائمة السعرية الجديدة سعر 1,388,900 جنيه .

DFSK E5 PLUS EVR


تقدم E5 PLUS EVR الجديدة موديل 2027، بسعر رسمي 1,494,900 جنيه..

الضمان والصيانة:


تقدم شركة الطارق للسيارات ضماناً يمتد لـ 7 سنوات أو 150,000 كم (أيهما أقرب)، بالإضافة إلى عرض لفترة محدودة يشمل باقة صيانة مجانية لمدة 4 سنوات أو 60,000 كم.

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DFSK موديلات 2027 الطارق للسيارات

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