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سيارة مغامرات جديدة.. بايك BJ40 REEV تقترب من الإنطلاق في مصر

كتب : محمد جمال

03:00 م 04/06/2026 تعديل في 03:00 م
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    بايك BJ40 REEV
  • عرض 6 صورة
    بايك BJ40 REEV
  • عرض 6 صورة
    بايك BJ40 REEV
  • عرض 6 صورة
    بايك BJ40 REEV
  • عرض 6 صورة
    بايك BJ40 REEV

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تستعد شركة ألكان أوتو، الوكيل المحلي لعلامة بايك الصينية بالسوق المحلي، للكشف عن سيارتها بايك BJ40 REEV الجديدة كليًا خلال الفترة المقبلة لأول مرة بالسوق المصري، لتكون واحدة من أبرز سيارات الدفع الرباعي المنتظرة بالسوق المحلي.

تمثل BJ40 REEV النسخة الكهربائية ممتدة المدى من BJ40 الشهيرة، والتي حافظت على تصميمها الصندوقي القوي المخصص للقيادة خارج الطرق الممهدة.

مواصفات بايك BJ40 REEV قبل أطلاقها المحلي قريبًا:

منظومة قوة تتجاوز 540 حصانًا

تعتمد BJ40 REEV على محرك بنزين تربو سعة 1.5 لتر يعمل كمولد للطاقة فقط، إلى جانب محركين كهربائيين أحدهما بالمحور الأمامي والآخر بالخلفي لتوفير نظام دفع رباعي كهربائي بالكامل.

وتولد المنظومة قوة إجمالية تصل إلى 403 كيلوواط، ما يعادل نحو 548 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 655 نيوتن متر، بينما تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كم/س خلال 5.5 ثانية فقط.

مدى قيادة يتخطى 1200 كيلومتر

من أبرز نقاط القوة في BJ40 REEV قدرتها على قطع مسافات طويلة دون القلق من الشحن، إذ توفر مدى قيادة إجمالي يتجاوز 1200 كيلومتر بفضل نظام المدى الممتد الذي يجمع بين البطارية ومحرك البنزين المولد للطاقة.

مساحات وأبعاد BJ40 REEV

تأتي السيارة بطول 4,790 مم، وعرض 1,940 مم، وارتفاع يقارب 1,960 مم، مع قاعدة عجلات تبلغ 2,760 مم، بينما يصل الخلوص الأرضي 215 مم.

تجهيزات BJ40 REEV

زودت بايك سيارتها الجديدة بمقصورة حديثة تضم شاشة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصة، وشاشة وسطية 12.8 بوصة، بالإضافة إلى شاشة مستقلة للراكب الأمامي بالمقاس نفسه.

كما توفر السيارة مقاعد مزودة بخاصية التدفئة والتهوية والتدليك، ومرآة داخلية رقمية، وسقف بانورامي كبير بمساحة 1.2 متر مربع.

أنظمة أمان ومساعدة متقدمة

حصلت بايك BJ40 REEV على مجموعة كبيرة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، تشمل مثبت سرعة متكيف، ومراقبة النقطة العمياء، ومساعد النزول من المنحدرات، ونظام منع الانقلاب، وكاميرات محيطية، بالإضافة إلى باقة متطورة من أنظمة القيادة المساعدة ADAS.

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