إعلان

اليوم.. محافظ القاهرة يتفقد هذه اللجان في امتحانات الشهادة الإعدادية

كتب : محمد نصار

07:30 ص 06/06/2026

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يتفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بعد قليل، لجنة الامتحانات بمدرسة "الطبري الإعدادية بنين" بشارع المقريزي بمصر الجديدة، تليها لجنة مدرسة "الشيخة فاطمة" بمدينة نصر، وذلك في إطار متابعته الميدانية لانطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة.

ويتابع محافظ القاهرة خلال جولته توافر سبل الراحة للطلاب أثناء تأدية الامتحانات، كما يطمئن على انتظام اللجان في مادة اللغة العربية.

ومن المقرر أن ترافق الدكتورة همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وعدد من قيادات التعليم بالمحافظة، الدكتور إبراهيم صابر في جولته التفقدية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشهادة الإعدادية محافظ القاهرة امتحانات

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

اليوم .. قطع الكهرباء عن 14 قرية بمركز ملوي بالمنيا
أخبار المحافظات

اليوم .. قطع الكهرباء عن 14 قرية بمركز ملوي بالمنيا

اليوم.. محاكمة مدير أعمال فان دام السابق أمام الاقتصادية بتهمة القذف
حوادث وقضايا

اليوم.. محاكمة مدير أعمال فان دام السابق أمام الاقتصادية بتهمة القذف
مراكز أمريكية تحذر من تفشي إيبولا قد يتجاوز 20 ألف إصابة في أفريقيا
شئون عربية و دولية

مراكز أمريكية تحذر من تفشي إيبولا قد يتجاوز 20 ألف إصابة في أفريقيا
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ يوميًا في الصيف؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ يوميًا في الصيف؟
مآسي طلاب الثانوية في "عقاري كفر طهرمس": قرار ينتظر حسم المصير | فيديوهات
حوادث وقضايا

مآسي طلاب الثانوية في "عقاري كفر طهرمس": قرار ينتظر حسم المصير | فيديوهات

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

وزيرة التنمية تعنف رئيس مدينة رأس غارب لضعف المتابعة.. وتحيل مسؤولين للتحقيق
30 ساعة من النيران على متن "جيرالد آر فورد".. طاقم الحاملة يفند الرواية الأمريكية: ظننا أننا سنفقد السفينة
3 أشهر لحسم المصير.. تفاصيل اجتماع "الجيزة" غدًا بشأن سكان عقاري كفر طهرمس