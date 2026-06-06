يتفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بعد قليل، لجنة الامتحانات بمدرسة "الطبري الإعدادية بنين" بشارع المقريزي بمصر الجديدة، تليها لجنة مدرسة "الشيخة فاطمة" بمدينة نصر، وذلك في إطار متابعته الميدانية لانطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة.

ويتابع محافظ القاهرة خلال جولته توافر سبل الراحة للطلاب أثناء تأدية الامتحانات، كما يطمئن على انتظام اللجان في مادة اللغة العربية.

ومن المقرر أن ترافق الدكتورة همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وعدد من قيادات التعليم بالمحافظة، الدكتور إبراهيم صابر في جولته التفقدية.