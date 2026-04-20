فولفسبورج - (د ب أ):

دعا أولاف ليز رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى الألمانية إلى بحث إمكانية تصنيع سيارات صينية داخل مصانع تابعة لمجموعة فولكس فاجن في ألمانيا.

وفي تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية، قال ليز إنه لا يمكن منع شركات صناعة السيارات الصينية من التوسع بشكل متزايد في السوق الأوروبية، مشددًا في الوقت نفسه على أن الأولوية بالنسبة له تتمثل في الحفاظ على الوظائف داخل مصانع فولكس فاجن في ألمانيا وضمان تشغيل مواقع الإنتاج بكامل طاقتها. وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي: "يجب أن نجد حلاً للموظفين يوضح كيف يمكن تحقيق ذلك".

تجدر الإشارة إلى أن المقر الرئيسي لمجموعة فولكس فاجن يقع في مدينة فولفسبورج التي تقع بدورها في ولاية سكسونيا السفلى.

وتمتلك الولاية حصة تبلغ 20% من حقوق التصويت في فولكس فاجن، ما يجعلها ثاني أكبر مساهم بعد شركة العائلتين بورشه وبييش القابضة، كما تتمتع الولاية بحق النقض في القرارات المهمة. وبحكم منصبه يشغل ليز عضوية مجلس الرقابة على المجموعة.

وأضاف ليز أن هناك طرازات جديدة ستطرح قريبًا في السوق الصينية، لافتًا إلى أن هذه الطرازات طورتها فولكس فاجن في الصين سواء بالتعاون مع شركاء صينيين أو بشكل مستقل.

وقال: "يطرح هذا تلقائياً سؤالاً حول الآفاق التي يمكن أن تترتب على ذلك، وما إذا كان من الممكن أيضاً التعاون في أوروبا". وأضاف أن هذه الفكرة "يجب مناقشتها بشكل منفتح ودراسة ما إذا كانت قد تتيح فرصاً لمواقع إنتاج فولكس فاجن ولشركات الصناعات المغذية".

وصرح ليز بأن موظفي فولكس فاجن قدموا إسهاما كبيرا للحفاظ على المصانع الألمانية، وأردف:" ولهذا السبب يجب العمل الآن على ضمان تشغيل هذه المصانع بكامل طاقتها".

وكان ليز زار الصين الأسبوع الماضي في رحلة استغرقت عدة أيام، أراد خلالها بالدرجة الأولى الاطلاع على أعمال فولكس فاجن في الصين وعلى مفاهيم النقل المبتكرة. وتمتلك فولكس فاجن أكثر من 30 موقعاً للإنتاج في الصين.

وقال ليز أيضاً للصحيفة إنه عاد من رحلته بسؤال حول كيفية التعامل مع الصين مستقبلاً. وأضاف: "هل الصين منافس يجب أن نحتمي منه؟ أم هل يتعين علينا أن نجد سبلاً تتيح لنا أيضاً الاستفادة من النجاحات التي نحققها نحن أنفسنا هناك؟». وتابع: "أعتقد أننا سنكون أكثر حكمة إذا أصبحنا نحن أيضاً جزءاً من هذا التطور وتعاونا مع الصين". واختتم تصريحاته قائلا إن هذا الأمر يتطلب أيضاً مراجعة الاستراتيجية الوطنية الألمانية تجاه الصين.

