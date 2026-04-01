أعلنت شركة "مان دريم" ManDream، الوكيل المحلي الحصري لعلامة BYD التجارية في مصر، عن أحدث قائمة أسعار لسياراتها في السوق المصري، وذلك اعتبارًا من 31 مارس 2026، والتي شهدت زيادة أسعارها طرازاتها حتى 75 ألف جنيه.



ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات بي واي دي بمصر:

بي واي دي دولفين سيرف



شملت القائمة الجديدة ارتفاع أسعار بي واي دي دولفين سيرف الكهربائية وأصبح سعرها الرسمي 899,900 جنيه.



تعتمد بي واي دي Dolphin Surf على بطارية سعة 38.88 كيلوواط ليثيوم أيون بقوة 75 حصان ميكانيكي، وتقبل الشحن المنزلي Type 2 AC، والشحن السريع CCS في غضون 30 دقيقة.

تستطيع السيارة خماسية المقاعد قطع مسافة تصل إلى 300 كم في ظروف القيادة العادية وتقل إلى 220 كم بالطرق السريعة في الطقس البارد. وتبلغ سرعها القصوى 130 كم في الساعة.

بي واي دي سيليون 6



كما ارتفعت أسعار بي واي دي سيليون 6 الكهربائية وأصبح سعرها 1,624,900 جنيه.



تنطلق النسخة الكهربائية من "سي لايون 6" بمحرك كهربي قوته 215 حصان مع أقصى عزم دوران 310 نيوتن متر، بالإضافة إلى بطارية ليثيوم بسعة 71.8 كيلووات/ساعة، تتيح مدى يتراوح بين 420 إلى 576 كيلومتر، وتستغرق عملية إعادة الشحن من 30 إلى 80% زمن 27 دقيقة بالشاحن البطيء، أو من 0 إلى 100% خلال 7 ساعات ونصف بالشاحن السريع.



بي واي دي سيليون 6 دي إم آي ألترا



ارتفعت أسعار بي واي دي سيليون 6 دي إم-آي ألترا وأصبح سعرها 1,824,900 جنيه، إلى جانب الفئة الأعلى تجهيزًا لاكشري والتي جاءت بسعر 2,024,900 جنيه.



قدمت BYD طراز Sealion 6 DMi – Ultra، بتكنولوجيا الـ DM I والتي توفر مدى قيادة إجمالي يصل إلى 1000 كيلومتر، مع مدى كهربائي 80 كيلومتر في وضع EV، وأداء إجمالي بقوة 260 حصان، إلى جانب تجهيزات فاخرة تشمل سقف بانوراما، شنطة كهربائية، وإضاءة داخلية Ambient Lighting.



كما تم طرح فئتي Sealion 6 DMi – Luxury بخياري الدفع الأماميFWD والدفع الرباعي AWD.

