بالصور.. سيارات BYD الصينية شريكًا رسميًا لنادي مانشستر سيتي الانجليزي

أعلنت شركة BYD الرائدة عالمياً في تصنيع مركبات الطاقة الجديدة وحلول التنقل المستدام، الأربعاء، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، لتصبح بموجبها الشريك الرسمي للسيارات للنادي.

تُعد هذه الشراكة بحسب بيان، نموذجًا بارزًا للتعاون بين شركة تكنولوجية عالمية ونادٍ كروي أيقوني، حيث تجسد رؤية BYD متعددة الأبعاد في الابتكار، مع التزام مشترك بصياغة مستقبل أكثر استدامة داخل وخارج الملعب.

وبجانب تزويد النادي بأسطول سيارات BYD وDENZA وعدد من المركبات الأخرى، ستقدم BYD حلولًا متكاملة لشحن المركبات وبطاريات تخزين الطاقة في City Football Academy، المنشأة التي تحتضن فرق الرجال والسيدات وجميع فرق الأكاديمية.

واعتبارًا من اليوم، سيظهر شعار BYD على أكمام أطقم الفريق الأول للرجال، على أن يمتد هذا التواجد ليشمل الفريق الأول للسيدات ابتداءً من الموسم المقبل.

كما ستحظى العلامة بحضور بارز داخل ملعب الاتحاد، من خلال إبراز شعارها على مساند المقاعد في منطقة دكة البدلاء فيما ستقود إحدى سيارات BYD الحافلة الرسمية للفريق الأول للرجال إلى أرض الملعب خلال مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ومباريات الكؤوس المحلية.

وتجسد هذه الشراكة خطوة مهمة ضمن استراتيجية BYD الهادفة إلى ترسيخ حضورها في المحافل العالمية لكرة القدم العالمية، وتعزيز الوعي بعلامتها التجارية ومنتجاتها من المركبات وحلول التكنولوجيا المتقدمة.

ويأتي ذلك امتدادًا لمشاركات الشركة السابقة بصفتها راعيًا رسميًا لعدد من البطولات الكبرى، من بينها بطولة يورو 2024 وبطولة كأس أمم أوروبا تحت 21 عامًا 2025.

قالت ستيلا لي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة BYD تعليقًا على هذه الشراكة: "يجسد نادي مانشستر سيتي لكرة القدم قيم التميز والابتكار والجرأة في تجاوز الحدود، وهي القيم ذاتها التي تقوم عليها هويةBYD .

من جانبه، قال فيران سوريانو، الرئيس التنفيذي لمجموعة City Football Group: "تجسد BYD الريادة العالمية في مجالها من خلال التميّز في التكنولوجيا والابتكار، إلى جانب التزامها بإحداث أثر إيجابي ومستدام على مستوى العالم، وهي القيم ذاتها التي يتبناها نادي مانشستر سيتي لكرة القدم.

وأضاف سوريانو: "بصفتنا مؤسسة رياضية عالمية، نعمل وفق رؤية ترتكز على أعلى معايير التميّز، ويقودنا شغف مستمر بالابتكار. ومن خلال شراكاتنا مع روّاد مختلف القطاعات، نسعى إلى تسريع التحول نحو مستقبل أكثر استدامة بيئيًا، بدءًا من منشآتنا".

وتابع لهذا نفخر بأن نكون الشريك المختار لعلامة BYD الرائدة عالميًا، ونتطلع إلى العمل معًا، جنبًا إلى جنب، لبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة طوال مدة هذه الشراكة متعددة السنوات".

يذكر أن BYD خلال عام 2025 في بيع 4.6 مليون مركبة عالمياً، مع تجاوز مبيعات الخارج للمليون مركبة . وتتخذ الشركة من مدينة شنجن مقراً عالمياً لها، ويعمل لديها أكثر من 120 ألف مهندس في مجالات البحث والتطوير، مع تسجيل حوالي 45 طلب براءة اختراع جديدة يومياً، ما يعكس التزامها الدائم بدفع حدود الابتكار