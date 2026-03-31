تغطية - محمد جمال:

افتتحت شركة "إس إن أوتوموتيف" (SN Automotive) صالة عرضها الجديدة والمتطورة أمام كايرو فستيفال سيتي بالقاهرة الجديدة (CFC Showroom)، في خطوة استراتيجية تعكس توجه الشركة نحو إعادة صياغة معايير القيادة الذكية والمستدامة في قلب العاصمة.

وشهدت الاحتفالية الإعلان عن طرازين جديدين من سيارات "دونج فينج" (Dongfeng) العالمية، هما: دونج فينج 007 ودونج فينج 008، واللذين يمثلان انطلاقة لجيل جديد من السيارات يعتمد على تكنولوجيا السيارات الكهربائية ممتدة المدى (REEV) لأول مرة وبشكل رسمي في مصر.

تأتي هذه الخطوة لتعكس رؤية SN Automotive الطموحة في إعادة صياغة خريطة التنقل في السوق المصري، عبر تقديم حلول تقنية ذكية تدمج بين استدامة المحركات الكهربائية ومرونة المحركات التقليدية، مما يضع الشركة في طليعة المؤسسات التي تقود التحول نحو "النقل الأخضر" تماشياً مع رؤية مصر 2030، ومعلنةً بذلك عن عهد جديد ينهي تمامًا تحديات البنية التحتية للشحن وقلق المسافات الطويلة لدى المستهلك المصري.

قال يحيى عبد الحليم، الرئيس التنفيذي لشركة SN Automotive، أن هذا الافتتاح يمثل حجر الزاوية في خطة التوسع لعام 2026: "تحرص الشركة على الاستجابة للتغيرات المتسارعة في قطاع السيارات عالميًا، وتوفير حلول عملية تتناسب مع طبيعة السوق المحلي وتحديات البنية التحتية للشحن الكهربائي".

وأضاف عبد الحليم: "تطرح SN Automotive من خلال الطرازات الجديدة مفهومًا مختلفًا للتنقل في السوق المصري، يعتمد على تكنولوجيا تجمع بين الكفاءة والاستدامة، وتوفر حرية أكبر في القيادة دون قيود، ونؤكد أن تكنولوجيا REEV تمثل حلًا عمليًا يلائم طبيعة السوق المصري، وتساهم في تسريع تبني حلول التنقل الكهربائي".

لماذا تعد تكنولوجيا REEV حلًا مثاليًا للمستهلكين بمصر؟

تعد تكنولوجيا REEV الحل الجذري والعملي الذي تقدمه SN Automotive للمستهلك المصري؛ حيث تجمع بين كفاءة وقوة المحرك الكهربائي الخالص، ومحرك احتراق داخلي يعمل كـ "مولد طاقة" لشحن البطارية أثناء القيادة، ويتيح هذا النظام مدى قيادة يصل إلى 1300 كم في الشحنة الواحدة، بما يتيح للمستخدمين تجربة قيادة سلسة دون القلق من نفاد الشحن أو الحاجة للتوقف المتكرر.

ما مواصفات وأسعار دونج فينج 007 الجديدة؟

وتأتي الطرازات الجديدة لتلبي تطلعات فئات متنوعة من العملاء، حيث يستهدف طراز "دونج فينج 007" عملاء سيارات سيدان الرياضية، ويعتمد على منظومة كهربائية بمدى يصل إلى 1200 كم، ويتميز بمحرك كهربائي بقوة 218 حصانًا، إضافة إلى مقصورة مستقبلية مزودة بشاشات رقمية كبيرة ومعالج Snapdragon 8155 وأنظمة أمان متقدمة، وتطرح SN Automotive سيارة "دونج فينج 007" بسعر 1.550.000 جنيه مصري.

دونج فينج 008 الـSUV كم يبلغ سعرها الرسمي؟

ويأتي طراز "دونج فينج 008" ضمن فئة الـ SUV المتوسطة لعملاء السيارات العائلية الفاخرة، حيث يتسع لـ 6 مقاعد، مع مدى إجمالي يصل إلى 1300 كم، ما يجعله مناسبًا للرحلات الطويلة والتنقل بين المحافظات، ويتميز بمحرك كهربائي بقوة 272 حصانًا، ومقصورة واسعة مزودة بشاشات متعددة وتقنيات قيادة ذاتية، إلى جانب تصميم داخلي واسع يلائم العائلات واحتياجات الاستخدام اليومي، وتطرح SN Automotive سيارة "دونج فينج 008" بسعر 1.950.000 جنيه مصري.

وكما يؤكد يحيى عبد الحليم، الرئيس التنفيذي للشركة، فإن SN Automotive تضع الاستدامة في صميم استراتيجيتها، من خلال تقديم حلول تقلل الانبعاثات وتواكب احتياجات الحياة اليومية، كما تعمل الشركة بخطى ثابتة ضمن رؤية الدولة لتوطين صناعة السيارات، من خلال تجميع طرازات مختارة محلياً في مصانع شركة النصر للسيارات، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير سيارات دونج فينج للشرق الأوسط وأفريقيا.

وتطرق الرئيس التنفيذي إلى أهمية الشراكات الاستراتيجية في دعم هذا التوجه، مؤكدًا اعتزاز الشركة بالتعاون مع ExxonMobil، لما يجمع الطرفين من رؤية مشتركة ترتكز على تقديم أعلى مستويات الأداء والجودة، وتعزيز الابتكار في السوق المصري.

وحول خطة التوسع المستقبلية، قال عبد الحليم: "خطتنا لعام 2026 تشمل الوصول إلى 12 موزعاً معتمداً وافتتاح فروع إضافية لضمان تقديم أفضل خدمات ما بعد البيع".

وتعمل SN Automotive على تنفيذ خطة توسعية تشمل تعزيز شبكة المعارض ومراكز الخدمة، وإدخال المزيد من طرازات السيارات الكهربائية والهجينة، إلى جانب توسيع الشراكات مع شركات الطاقة والبنية التحتية، بما يساهم في دعم التحول الوطني نحو مستقبل أكثر استدامة في قطاع السيارات.

جدير بالذكر أن "إس إن أوتوموتيف" (SN Automotive) هي تحالف استراتيجي رائد بين مجموعة الصافي وشركة النصر لصناعة السيارات، وتهدف الشركة إلى توطين صناعة السيارات في مصر، وقيادة التحول نحو التنقل الأخضر عبر تقديم أحدث الطرازات العالمية المدعومة بأفضل حلول التمويل وخدمات ما بعد البيع، مع التركيز على الابتكار والاستدامة.

