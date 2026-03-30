بدءًا من اليوم.. ارتفاع أسعار جميع سيارات سكودا في مصر حتى 150 ألف جنيه

ارتفاع أسعار جميع سيارات كوبرا الجديدة في مصر حتى 229 ألف جنيه

تغطية - محمد جمال:

كشفت مجموعة نور الدين الشريف، الوكيل الحصري لعلامة ROX Motor التجارية في مصر، عن سيارتها أداماس الرياضية متعددة الاستخدامات بالسوق المصري لأول مرة في حدث فريد بالمتحف المصري.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة الصينية تقدم روكس أداماس الجديدة في مصر بفئتين من التجهيزات بسعر ثلاثة ملايين و850 ألف جنيه لفئة الـ7 مقاعد، ومليون 950 ألف جنيه لفئة الـ6 مقاعد.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز مواصفات روكس أداماس:

منظومة القوة والحركة في روكس أداماس

تتوفر روكس أداماس بستة وسبعة مقاعد، وتجمع بين التنوع والأداء العملي لتلبية احتياجات أنماط الحياة الإقليمية، وتأتي من خلال نظام REEV وتأتي بمدى 235 كم بالكهرباء فقط، ويبلغ مداها الإجمالي 1,226 كم، مع نظام دفع رباعي ثنائي المحرك بقوة 475 حصان، وعزم دوران 740 نيوتن متر.

تسارع روكس أداماس

تتسارع أداماس من 0 إلى 100 كم/ساعة في 5.5 ثانية. وتتميز المركبة بنظام تعليق هوائي مغلق مع نظام تخميد متكيف DCC، بالإضافة إلى نظام تثبيت السرعة على الطرق الغير ممهدة (من 2 إلى 15 كم/ساعة) ونظام التحكم في نزول التلال (من 2 إلى 35 كم/ساعة) لتعزيز الثبات والسلامة وسهولة التشغيل. كما يضمن نظام إدارة حرارة الصحراء المخصص أداءً وموثوقية ثابتين حتى في الظروف القاسية.

مقصورة روكس أداماس الداخلية

وفي الداخل، تدمج مقصورة القيادة الذكية ROX OS، المدعومة بشريحة Qualcomm 8155، التحكم الصوتي باللغة العربية، والتفاعل متعدد الشاشات، ونظام تطبيقات عالمي.

تعزز ميزات مثل مساعدة السائق L2+، وتحديثات OTA، ومخرج V2L داخلي بقوة 2.2 كيلوواط/خارجي بقوة 3.5 كيلوواط، الراحة اليومية، بينما يحول مطبخ الباب الخلفي 2.0 ومظلة حافة السقف روكس أداماس إلى مساحة راقية للحياة الخارجية، حيث تنقل "الفخامة الانسيابية" من الطرق الحضرية إلى أكثر المناظر الطبيعية انفتاحًا في العالم.

اقرأ أيضًا:

السوق المصري يشهد طرح 6 سيارات موديلات 2027 رسميًا.. القائمة الكاملة

ستروين ترفع أسعار سياراتها حتى 120 ألف جنيه بالسوق المصري

أول إعلان رسمي لأسعار جيتور T2 i-DM موديل 2026 في السوق المصري