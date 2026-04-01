قفزت 35%.. مدفوعات الدين تلتهم 81% من إجمالي الإيرادات في 8 أشهر

كتب : منال المصري

02:07 م 01/04/2026

مدفوعات فوائد الدين

تواصل مدفوعات الدين بموازنة مصر تفاقم الضغوط على موازنة خلال أول 8 أشهر من العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو 2026.

بحسب التقرير الشهري لوزارة المالية فإن مدفوعات الدين تلتهم نحو 81% من إجمالي الإيرادات خلال أول 8 أشهر من العام المالي الحالي.

قفزة في مدفوعات الفوائد

وقفزت مدفوعات الفوائد بموازنة مصر 35%خلال أول 8 أشهر من العام المالي الحالي (يوليو إلى فبراير 2025-2026) إلى نحو 1.63 تريليون جنيه.
اقرأ أيضا
عجز الموازنة يتباطأ إلى 4.6% في 8 أشهر.. الفائض الأولي يرتفع 3.1%


جهود متواصلة لتحسن إدارة الدين

وأكدت وزارة المالية في تقريرها استمرار الجهود لتحسن إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية.

تفاقم المصروفات

إجمالي المصروفات بموازنة مصر ارتفعت بنحو 28% خلال أول 8 أشهر من العام المالي الحالي إلى نحو 2.95 تريليون جنيه بسبب خدمة الدين

ويأتي 55% من عبء المصروفات يأتي من خدمة فوائد الدين الذي وصل إلى نحو 1.63 تريليون جنيه.

وفي سبيل تقليل ضغوط المصروفات أكدت المالية على ضبط الإنفاق العام خلال فترة الدراسة في ضوء السعي نحو تحسين إدارة الدين من خلال تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية.

فضلا عن جهود وضع سقف لإلنفاق الاستثماري والبلغ 1.2 تريليون جنيه للعام المالى الحالي 2026/2025.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

دبلوماسي مصري سابق يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط لواشنطن
شئون عربية و دولية

دبلوماسي مصري سابق يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط لواشنطن
"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس
زووم

"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس
هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
رياضة محلية

هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت القهوة ليلاً؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت القهوة ليلاً؟
"يغير موازين الحرب".. ما هو مشروع "مايفن"، عين أمريكا في حرب إيران؟
أخبار و تقارير

"يغير موازين الحرب".. ما هو مشروع "مايفن"، عين أمريكا في حرب إيران؟

