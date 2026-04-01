تواصل مدفوعات الدين بموازنة مصر تفاقم الضغوط على موازنة خلال أول 8 أشهر من العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو 2026.

بحسب التقرير الشهري لوزارة المالية فإن مدفوعات الدين تلتهم نحو 81% من إجمالي الإيرادات خلال أول 8 أشهر من العام المالي الحالي.

قفزة في مدفوعات الفوائد

وقفزت مدفوعات الفوائد بموازنة مصر 35%خلال أول 8 أشهر من العام المالي الحالي (يوليو إلى فبراير 2025-2026) إلى نحو 1.63 تريليون جنيه.

جهود متواصلة لتحسن إدارة الدين

وأكدت وزارة المالية في تقريرها استمرار الجهود لتحسن إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية.

تفاقم المصروفات

إجمالي المصروفات بموازنة مصر ارتفعت بنحو 28% خلال أول 8 أشهر من العام المالي الحالي إلى نحو 2.95 تريليون جنيه بسبب خدمة الدين

ويأتي 55% من عبء المصروفات يأتي من خدمة فوائد الدين الذي وصل إلى نحو 1.63 تريليون جنيه.

وفي سبيل تقليل ضغوط المصروفات أكدت المالية على ضبط الإنفاق العام خلال فترة الدراسة في ضوء السعي نحو تحسين إدارة الدين من خلال تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية.

فضلا عن جهود وضع سقف لإلنفاق الاستثماري والبلغ 1.2 تريليون جنيه للعام المالى الحالي 2026/2025.