إعلان

تقلبات جوية تضرب جنوب سيناء.. أمطار خفيفة بشرم الشيخ واستعدادات لسيول مرتقبة

كتب : رضا السيد

02:11 م 01/04/2026
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    الاحتفال بذكرى عودة طابا إلى الأراضي المصرية
  • عرض 14 صورة
    الاحتفالات بساحة العلم
  • عرض 14 صورة
    السلام الوطني
  • عرض 14 صورة
    المحافظ يرفع العلم
  • عرض 14 صورة
    ايقاد الشعلة
  • عرض 14 صورة
    المحافظ يقيد الشعلة
  • عرض 14 صورة
    الحفل
  • عرض 14 صورة
    حضور الحفل
  • عرض 14 صورة
    حفل رفع العلم
  • عرض 14 صورة
    رفع العلم المصري
  • عرض 14 صورة
    ساحة العلم
  • عرض 14 صورة
    فعاليات الحفل
  • عرض 14 صورة
    مراسم الحفل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت مدن محافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، حالة من التقلبات الجوية المفاجئة، دفعت الأجهزة التنفيذية إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى تحسبًا لسقوط أمطار أو حدوث سيول، في ظل تغيرات ملحوظة في الطقس.

سحب كثيفة ورياح نشطة

غطت السحب سماء مختلف مدن المحافظة، بالتزامن مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ونشاط للرياح تجاوزت سرعته 35 كيلومترًا في الساعة، ما ساهم في زيادة الإحساس ببرودة الأجواء.

أمطار محدودة في شرم الشيخ

شهدت مدينة شرم الشيخ سقوط أمطار خفيفة استمرت لفترة قصيرة لم تتجاوز 10 دقائق، دون تأثيرات تُذكر، فيما رفعت الوحدة المحلية حالة الاستعداد القصوى لمواجهة أي تطورات محتملة.

جاهزية لمواجهة السيول

أكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة أن حالة الطقس لا تزال غير مستقرة، مع توقعات بسقوط أمطار على مناطق متفرقة خلال الساعات المقبلة، مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع رؤساء المدن لمتابعة مخرات السيول والتأكد من جاهزيتها.

كما تم رفع درجة الاستعداد لمختلف المعدات والأطقم المعنية، لضمان سرعة التحرك في حال حدوث سيول أو تجمعات للمياه.

الطرق والموانئ تعمل بشكل طبيعي

في الوقت ذاته، أوضحت المحافظة أن جميع الطرق الدولية والساحلية تعمل بشكل طبيعي دون معوقات، كما تسير حركة الملاحة بالموانئ البحرية بانتظام، دون تأثر ملحوظ بالتقلبات الجوية الحالية.

متابعة مستمرة للأوضاع

تواصل الأجهزة المعنية متابعة تطورات الحالة الجوية على مدار الساعة، مع التأكيد على جاهزية غرف العمليات للتعامل الفوري مع أي طارئ، حفاظًا على سلامة المواطنين وتقليل أي آثار محتملة للتغيرات المناخية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنوب سيناء شرم الشيخ الطقس السيول

إعلان

إعلان

