كتب - محمد جمال:أعلنت شركة عز العرب، الوكيل المحلي لعلامة Lynk & Co في مصر، عن تسليم الدفعة الأولى من السيارة 900 الجديدة، والتي تنتمي لفئة الكروس أوفر SUV كاملة الحجم، وذلك بعد فتح باب الحجز عليها خلال العام الماضي.

وتقدم السيارة في السوق المصري بفئة واحدة، بسعر رسمي 3,890,000 جنيه، مع ضمان لمدة 5 سنوات أو 150 ألف كيلومتر، بالإضافة إلى ضمان منفصل للبطارية يصل إلى 8 سنوات أو 200 ألف كيلومتر.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار ومواصفات لينك آند كو 900 بمصر:

منظومة القوة والأداء في Lynk & Co 900

تعتمد Lynk & Co 900 على منظومة هجينة قابلة للشحن الخارجي (PHEV) مع نظام دفع كلي للعجلات، حيث تجمع بين محرك بنزين سعة 1.5 لتر تيربو وزوج من المحركات الكهربائية، لتولد قوة إجمالية تصل إلى 710 أحصنة وعزم دوران يبلغ 1000 نيوتن متر، وتتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كم/س خلال 4.8 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 210 كم/س.

وتستمد المنظومة طاقتها من بطارية ليثيوم ثلاثية بسعة 44.85 كيلوواط/ساعة، يمكن شحنها خلال 10 ساعات باستخدام الشاحن البطيء، أو من 20% إلى 80% خلال 26 دقيقة، فيما يبلغ مدى القيادة الإجمالي نحو 1,355 كيلومتر وفقًا لمعيار CLTC.

الأبعاد الخارجية لـ لينك آند كو 900

تأتي سيارة لينك آند كو بأبعاد كبيرة، حيث يبلغ طولها 5,240 مم، وعرضها 1,999 مم، وارتفاعها 1,810 مم، مع قاعدة عجلات بطول 3,160 مم.

أنظمة الأمان ومساعدة السائق بـ Lynk & Co 900

زودت Lynk & Co 900 بحزمة متكاملة من أنظمة السلامة، تشمل 12 وسادة هوائية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، بالإضافة إلى مثبت سرعة تكيفي ACC، ونظام الثبات الإلكتروني VDC، ونظام التحكم في الجر TCS.

كما تضم تقنيات متقدمة مثل كاميرا 540 درجة، وحساسات ركن متعددة، وأنظمة القيادة الذكية ADAS، ومراقبة النقطة العمياء، والتحذير من التصادم والمشاة، إلى جانب مساعد الركن الأوتوماتيكي.

التجهيزات الخارجية بـ Lynk & Co 900

تتميز Lynk & Co 900 بتصميم عصري مدعوم بمصابيح LED أمامية وخلفية، وإضاءة تكيفية، وسقف بانوراما، وعجلات رياضية قياس 21 بوصة، بالإضافة إلى باب خلفي كهربائي وعتبات جانبية كهربائية.

المقصورة والتكنولوجيا بـ Lynk & Co 900

تقدم Lynk & Co 900 مقصورة فاخرة مزودة بأحدث التقنيات، أبرزها شاشة رئيسية ضخمة مقاس 30 بوصة بدقة 6K، وشاشة عرض رأسية، ونظام صوتي فاخر من Harman Kardon مكون من 31 سماعة.كما تدعم السيارة Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب شاحن لاسلكي، وشاشات خلفية، وتحكم صوتي متعدد المناطق.

وتوفر السيارة مستويات عالية من الراحة، مع مقاعد مزودة بخاصيات التدفئة والتهوية والتدليك، وإمكانية تدوير مقاعد الصف الثاني بزاوية 180 درجة، بالإضافة إلى ثلاجة داخلية ونظام تكييف ثلاثي المناطق وإضاءة محيطية متطورة.

