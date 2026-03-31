استكمالًا لموجة الزيادات.. ارتفاع أسعار سيارات DFSK بمصر حتى 110 آلاف جنيه

أقرت شركة الطارق للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة DFSK التجارية في مصر، زيادة بأسعار جميع سيارات العلامة الصينية في السوق المحلي، وذلك لأول مرة منذ عودتها إلى السوق المحلي قبل ثلاث أشهر.

وبحسب القائمة الجديدة المعلنة من الوكيل المحلي للعلامة الصينية، فقد زادت الأسعار ما بين 70 ألف وحتى 110 آلاف جنيه، على أن يبدأ العمل وفقًا للتسعير الجديد من اليوم 31 مارس.

ويعد الإعلان عن زيادات DFSK استكمالًا لموجة ارتفاع الأسعار التي يشهدها سوق السيارات بمصر منذ مطلع شهر مارس الجاري، جراء الاضطرابات الجيوسياسية الناجمة عن حرب إيران وأمريكا وإسرائيل.

ويمكن من خلال الآتي التعرف على أسعار جميع سيارات DFSK بعد الزيادة:

DFSK E5

ارتفعت أسعار السيارة DFSK E5 التي تعد الأرخص في قائمة العلامة الصينية، وأصبح سعرها الجديد مليون و255 ألف جنيه مقابل مليون و145 ألف جنيه سابقًا.

DFSK 600

زادت أسعار السيارة DFSK 600 موديل 2026 بقيمة 70 ألف جنيه ليرتقي سعرها الرسمي الجديد إلى مليون و365 ألف جنيه مقابل مليون و295 ألف جنيه سابقًا.

DFSK E5 Plus

السيارة DFSK E5 Plus ارتفعت بقيمة 100 ألف جنيه وبات سعرها الجديد مليون و475 ألف مقارنة بمليون و375 ألف جنيه.

