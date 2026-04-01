زيادة أسعار سيارات شيفرولية التجارية في مصر حتى 90 ألف جنيه

بعد زيادة الشحن.. تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية في السوق المصري



أعلنت شركة كايي موتورز إيجيبت، عن أحدث قائمة أسعار لطرازاتها بالسوق المصري، والتي شهدت زيادة جديدة على طراز X7 موديل 2026 بقيمة 50 ألف جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من أبريل 2026 ولفترة محدودة.



وبحسب القائمة السعرية الجديدة، ارتفع سعر السيارة من 1,395,000 جنيه إلى 1,445,000 جنيه، بزيادة قدرها 50 ألف جنيه.



تأتي السيارة بضمان يصل إلى 6 سنوات أو 160 ألف كيلومتر ضد عيوب الصناعة، إلى جانب ضمان ممتد على المحرك لمدة 10 سنوات أو حتى مليون كيلومتر، ما يعزز من ثقة العملاء في الاعتمادية وطول عمر التشغيل.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار ومواصفات كايي X7 في مصر:

أبعاد ومساحات كايي X7



السيارة تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV متوسطة الحجم، وتأتي بطول 4738 مم، وعرض 1968 مم، وارتفاع 1708 مم، مع قاعدة عجلات تبلغ 2820 مم. وتعتمد على عجلات من الألمنيوم بقياس 18 بوصة.

محرك كايي X7



تُقدم السيارة بمحرك تربو سعة 1.6 لتر، يولد قوة 197 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 290 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT من سبع سرعات.

المقصورة الداخلية لـ كايي X7



من الداخل، تأتي السيارة بشاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، ونظام ترفيهي مزود بشاشة لمسية بحجم 14.6 بوصة، إلى جانب تجهيزات إضافية مثل شاحن لاسلكي وإضاءة داخلية قابلة للتخصيص وفتحة سقف بانورامية.

منظومة الأمان في كايي X7



على مستوى الأمان، تأتي السيارة بست وسائد هوائية تشمل جميع المقاعد، وهيكل عالي الصلابة، بالإضافة إلى نظام رؤية محيطية بزاوية 360 درجة، وتكنولوجيا قيادة ذكية من المستوى الأول تشمل أنظمة مساعدة إلكترونية للقيادة.

اقرأ أيضًا..

رغم اشتعال الأسعار.. خبراء ينصحون بشراء سيارة الآن في هذه الحالة

دونج فينج تطلق سيارتيها 007 و008 لأول مرة على هامش افتتاح أحدث معارضها بمصر

لسلامتك.. عند ظهور هذه العلامة يجب استبدال شفرات مساحات زجاج السيارة