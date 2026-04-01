قامت الإعلامية سهير جودة بتوضيح حقيقة ما تردد عن تدهور الحالة الصحية للمطرب هاني شاكر، وذلك بعد سفره إلى فرنسا لمواصلة علاجه عقب خضوعه لجراحة في القولون.

وعلقت سهير جودة، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، على ما يُثار عن تدهور حالة المطرب هاني شاكر، وإعادته مجدداً إلى العناية المركزة بالمستشفى الذي يخضع للعلاج به.

ونشرت سهير جودة صورة للمطرب، وكتبت: "أمير الغناء العربي بخير… لا تصدقوا الشائعات… اللهم احفظه وامنحه الصحة والعافية، ولا ترينا فيه إلا ما يسر قلوبنا".

رحلة علاج هاني شاكر من القاهرة إلى فرنسا



يُذكر أن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، أعلن الأسبوع الماضي تحسن الحالة الصحية للفنان الكبير هاني شاكر، مؤكداً أنه بدأ مرحلة العلاج الطبيعي بعد مغادرة العناية المركزة.

ونُقل الفنان هاني شاكر إلى فرنسا لاستكمال المتابعة والفحوصات الطبية، إثر معاناته من نزيف في القولون، وخضوعه لجراحة عاجلة في مصر، وقضى بعدها عدة أيام في العناية المركزة قبل سفره إلى باريس.

أقرا ايضا

عمل فني أم حفل زفاف؟.. أحمد حاتم يثير الجدل بصورة مع عروس





أول تعليق من أسماء إبراهيم على أزمة زوجها رجل الأعمال محمد الخشن



