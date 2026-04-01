حقيقة تدهور حالة هاني شاكر الصحية في فرنسا.. وسهير جودة تحسم الجدل

كتب : مصطفى حمزة

12:37 م 01/04/2026

هاني شاكر

قامت الإعلامية سهير جودة بتوضيح حقيقة ما تردد عن تدهور الحالة الصحية للمطرب هاني شاكر، وذلك بعد سفره إلى فرنسا لمواصلة علاجه عقب خضوعه لجراحة في القولون.

وعلقت سهير جودة، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، على ما يُثار عن تدهور حالة المطرب هاني شاكر، وإعادته مجدداً إلى العناية المركزة بالمستشفى الذي يخضع للعلاج به.

ونشرت سهير جودة صورة للمطرب، وكتبت: "أمير الغناء العربي بخير… لا تصدقوا الشائعات… اللهم احفظه وامنحه الصحة والعافية، ولا ترينا فيه إلا ما يسر قلوبنا".

رحلة علاج هاني شاكر من القاهرة إلى فرنسا


يُذكر أن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، أعلن الأسبوع الماضي تحسن الحالة الصحية للفنان الكبير هاني شاكر، مؤكداً أنه بدأ مرحلة العلاج الطبيعي بعد مغادرة العناية المركزة.

ونُقل الفنان هاني شاكر إلى فرنسا لاستكمال المتابعة والفحوصات الطبية، إثر معاناته من نزيف في القولون، وخضوعه لجراحة عاجلة في مصر، وقضى بعدها عدة أيام في العناية المركزة قبل سفره إلى باريس.

أقرا ايضا
عمل فني أم حفل زفاف؟.. أحمد حاتم يثير الجدل بصورة مع عروس

أول تعليق من أسماء إبراهيم على أزمة زوجها رجل الأعمال محمد الخشن

بعد أول إصابة في أوروبا.. أعراض تكشف الإصابة بـ إنفلونزا الطيور H9N2
نصائح طبية

بعد أول إصابة في أوروبا.. أعراض تكشف الإصابة بـ إنفلونزا الطيور H9N2

من أجل المشاهدات.. سقوط صانع محتوى روج للبلطجة بالبحيرة
حوادث وقضايا

من أجل المشاهدات.. سقوط صانع محتوى روج للبلطجة بالبحيرة
على غرار "شمال القاهرة".. "الإسكندرية للكهرباء" تصادر غلايات وسخانات من
أخبار مصر

على غرار "شمال القاهرة".. "الإسكندرية للكهرباء" تصادر غلايات وسخانات من
"طوفان زيادات".. ارتفاع أسعار جميع سيارات إم جي الجديدة في مصر
أخبار السيارات

"طوفان زيادات".. ارتفاع أسعار جميع سيارات إم جي الجديدة في مصر
الإحصاء: ارتفاع عجز الميزان التجاري 15% في يناير الماضي.. اعرف السبب
اقتصاد

الإحصاء: ارتفاع عجز الميزان التجاري 15% في يناير الماضي.. اعرف السبب

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق