طرح Dolphin Surf في مصر يضع BYD في سباق مباشر مع 3 منافسين

أعلنت شركة "مان دريم" ManDream، الوكيل المحلي الحصري لعلامة BYD، عن تقديم السيارة الكهربائية الجديدة Dolphin Surf فئة الهاتشباك خلال شهر فبراير الجاري.

ودخول السيارة الصينية الكهربائية إلى مصر يضعها في منافسة مباشرة مع عدد من الطرازات الكهربائية الأخرى بالسوق المحلي، من بينها دونج فينج بوكس وشيفرولية سبارك، خاصة مع أسعارها التنافسية التي تبدأ رسميًا من 770 ألف جنيه.

وتتوفر Dolphin Surf حاليًا بفئة تجهيز واحدة بسعر 850 ألف جنيه، مع إتاحة نظام سداد مرن من قبل الوكيل يشمل مقدم 600 ألف جنيه، وتقسيط قيمة البطارية على 8 سنوات بقسط شهري يبلغ 5,150 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز السيارات المنافسة لها في السوق المصري.

دونج فينج بوكس

تقدم دونج فينج BOX الجديدة بفئتين الأولى يبلغ سعرها الرسمي 770 ألف جنيه وتسير حتى 330 km بالشحنة الواحدة، والفئة الثانية سعرها الرسمي 870,000 جنيه وتسير حتى 430 km بالشحنة الواحدة.

تعتمد سيارة دونج فينج بوكس الكهربائية على محرك كهربائي بقدرة 70 كيلوواط، ما يعادل 94 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 160 نيوتن متر، مع مدى سير 330 أو 430 كم حسب الفئة.

شيفرولية سبارك

تقدم شيفروليه سبارك الكهربائية بفئة تجهيزات واحدة بسعر رسمي 899.000 جنيه.

تقدم شيفروليه سبارك الكهربائية (EUV) بمحرك بقوة 75 كيلووات (101 حصان) وعزم فوري يبلغ 180 نيوتن متر، وتتوفر ببطارية LFP بسعة 42 كيلووات/ساعة مدى قيادة يصل إلى 360 كيلومتر وفق معيار NEDC و298 كيلومتر وفق WLTP.

أرك فوكس T1

تقدم أرك فوكس T1 في السوق المصري بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 789 ألف و900 جنيه لفئة Pro، أما فئة Plus سعرها الرسمي 849 ألف و900 جنيه.

تأتي أرك فوكس T1 بنظام دفع كهربائي متكامل يعتمد على خيارين من المحركات الكهربائية، حيث تتوفر النسخة الأولى بمحرك بقوة 70 كيلوواط، بينما تأتي النسخة الثانية بمحرك أقوى بقوة 95 كيلوواط، وكلاهما مدعوم بحزم بطاريات ليثيوم بسعات 41.7 كيلوواط/ساعة و42.3 كيلوواط/ساعة على التوالي.

وتحقق السيارة معدل استهلاك طاقة منخفض يبلغ 11.2 كيلوواط/ساعة لكل 100 كيلومتر فقط، بفضل اعتمادها على وحدة دفع كهربائية مدمجة بتقنية 8 * 1 -Eight-in-One Electric Drive Unit، وهي التقنية نفسها المستخدمة في القطارات عالية السرعة، ما يمنح السيارة كفاءة فائقة ومدى قيادة موسع حتى في درجات الحرارة المنخفضة.

