أعلنت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات (EIT)، الوكيل المحلي الحصري لعلامة كيا التجارية في مصر، عن أحدث قائمة أسعار لسيارات الشركة الكورية الجنوبية بالسوق المحلي.

متى تطبق زيادة أسعار سيارات كيا الجديدة؟

وكشفت قائمة الأسعار الجديدة التي من المقرر العمل بها بدءًا من صباح الأول من أبريل المقبل، كشفت عن زيادات بالأسعار طالت جميع سيارات العلامة المتوفرة محليًا ووصلت إلى 100 ألف جنيه.

وتعد الزيادة المقررة من وكيل كيا استكمالًا لموجة ارتفاع الأسعار التي تضرب سوق السيارات منذ مطلع شهر مارس الجاري، جراء الاضطرابات التي يعيشها الشرق الأوسط بسبب حرب إيران وأمريكا وإسرائيل.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات كيا الجديدة بمصر:

كيا سيلتوس

ارتفعت أسعار سيلتوس في مصر وتبدأ أسعارها من 1,349,900 جنيه للفئة EX موديل 2026، وتصل إلى 1,499,900 جنيه لفئة Highline Turbo، بينما سجلت الفئة الأعلى Topline Turbo سعر 1,624,900 جنيه.

كيا K4

ارتفعت أسعار k4 في مصر وأصبحت تتوفر الفئة Highline بسعر 1,499,900 جنيه، بينما جاءت فئة GT Line بسعر 1,699,900 جنيه، وسجلت فئة GT Line Black Edition سعر 1,849,900 جنيه.

كيا سبورتاج

ارتفعت أسعار سبورتاج وأصبحت تبدأ من 1,799,900 جنيه لفئة LX، وتصل إلى 1,899,900 جنيه لفئة EX، بينما سجلت فئة Highline سعر 2,049,900 جنيه، وجاءت فئة Premium بسعر 2,274,900 جنيه، فيما بلغت الفئة الأعلى GT-Line نحو 2,374,900 جنيه.

كيا سورينتو

ارتفعت أسعار سورينتو وسجلت الفئة Topline HEV ذات الـ7 مقاعد موديل 2025 سعر 3,549,900 جنيه.

كيا كارنفال

ارتفعت أسعار كرنفال الجديدة وجاءت الفئة Topline HEV ذات الـ8 مقاعد موديل 2026 بسعر 3,849,900 جنيه.

ما أسعار سيارات كيا الكهربائية في مصر؟

كيا EV3

ارتفعت أسعار Ev3 وأصبحت تبدأ من 1,400,000 جنيه لفئة Air موديل 2026، وتصل إلى 1,800,000 جنيه لفئة Earth، بينما سجلت فئة GT Line سعر 2,050,000 جنيه.

كيا EV5

ارتفعت أسعار EV5 وأصبحت تبدأ أسعارها من 2,050,000 جنيه لفئة Air موديل 2025، وتصل إلى 2,300,000 جنيه لفئة Earth، بينما سجلت الفئة الأعلى GT Line سعر 2,550,000 جنيه.

كيا EV6

ارتفعت أسعار EV6 وجاءت الفئة Earth موديل 2025 بسعر 2,300,000 جنيه، بينما سجلت فئة GT Line سعر 2,550,000 جنيه.

كيا EV9

ارتفعت أسعار EV9 وأصبحت تبدأ من 3,700,000 جنيه لفئة GT Line ذات 7 مقاعد موديل 2025، وتصل إلى 3,750,000 جنيه لفئة GT Line ذات 6 مقاعد Swiveling، بينما بلغت الفئة الأعلى GT Line ذات 6 مقاعد Relaxing نحو 3,800,000 جنيه.

