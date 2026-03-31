أعلنت شركة المصرية العالمية للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة رينو التجارية في مصر، عن أحدث قائمة أسعار لسيارات الشركة الفرنسية في السوق المحلي، والتي شهدت ارتفاعا بأسعار جميع طرازاتها في السوق المحلي تتجاوز 110 ألف جنيه.

وتتزامن الزيادات المعلنة من وكيل العلامة الفرنسية مع موجة ضخمة من ارتفاعات الأسعار التي طالت أكثر من 65 سيارة مختلفة الأنواع وتنتمي لعلامات تجارية آسيوية وأوروبية خلال شهر مارس الجاري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات رينو في مصر بعد الزيادة:

رينو كارديان

جاءت الفئة Evolution بسعر 850,000 جنيه، بينما سجلت فئة Techno نحو 900,000 جنيه، ووصلت الفئة الأعلى تجهيزًا Iconic إلى 950,000 جنيه.

رينو تاليانت

تتوفر الفئة Evolution بسعر 725,000 جنيه، فيما جاءت فئة Techno بسعر 775,000 جنيه.

رينو داستر

سجلت الفئة H1 سعر 1,150,000 جنيه، بينما جاءت الفئة H2 بسعر 1,250,000 جنيه، ووصلت الفئة H3 إلى 1,350,000 جنيه.

رينو ميجان

ارتفعت أسعار رينو ميجان وبلغ سعر فئة Dynamic 1.6 نحو 1,170,000 جنيه، وسجلت فئة Signature 1.6 سعر 1,280,000 جنيه، فيما جاءت فئة Signature 1.3 Turbo بسعر 1,390,000 جنيه.

رينو أوسترال

تبدأ أسعار وأسترال الجديدة من 1,490,000 جنيه لفئة Evolution، وتصل إلى 1,625,000 جنيه لفئة Techno، بينما جاءت فئة Iconic بسعر 1,750,000 جنيه، وسجلت الفئة الأعلى Esprit Alpine سعر 1,850,000 جنيه