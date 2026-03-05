إعلان

كايي مصر تتحمل زيادات الأسعار وتثبت سعر X3 Pro للحاجزين في مارس

كتب : محمد جمال

12:22 م 05/03/2026 تعديل في 12:29 م
    Kaiyi X3 Pro الجديدة كليا
    Kaiyi X3 Pro الجديدة كليا
    Kaiyi X3 Pro الجديدة كليا
    Kaiyi X3 Pro الجديدة كليا
    Kaiyi X3 Pro الجديدة كليا
    Kaiyi X3 Pro الجديدة كليا
    Kaiyi X3 Pro الجديدة كليا
    Kaiyi X3 Pro الجديدة كليا

أعلنت شركة كايي إيجيبت Kaiyi Motors Egypt، الوكيل المحلي لعلامة كايي الصينية بالسوق المصري، عن تحملها الزيادات التي أثرت على تسعير طرازاتها خلال الآونة الأخيرة.


وأكدت الشركة في بيان رسمي لها أن تسليمات شهر مارس الجاري، ستتم للعملاء بالأسعار المتفق عليها مسبقًا دون أي زيادات.


وأوضحت الشركة في خطاب موجه إلى موزعيها، أن سعر البيع الرسمي لسيارة Kaiyi X3 Pro جاء كالتالي:

الفئة TOP LINE بسعر 810,000 جنيه.


الفئة FLAGSHIP بسعر 859,900 جنيه.


وطالبت الشركة الموزعين بالالتزام بالأسعار الرسمية المعلنة، مع استمرار عمليات البيع والتسليم للحاجزين وفق الأسعار المتفق عليها مسبقًا دون تحميلهم أي زيادات جديدة.


ويأتي هذا القرار في إطار حرص الشركة على الحفاظ على ثقة العملاء واستقرار السوق خلال الفترة الحالية.

Kaiyi X3 Pro كايي إيجيبت Kaiyi Motors Egypt

