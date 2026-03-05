إعلان

زيادات جديدة.. ارتفاع أسعار سيارات Li Auto في مصر حتى 100 ألف جنيه

كتب : محمد جمال

11:35 ص 05/03/2026 تعديل في 12:29 م
أعلنت شركة جي بي أوتو، الوكيل المحلي لعلامة Li Auto الصينية في السوق المصري، ارتفاع أسعار طرازاتها الجديدة بقيمة تتراوح بين 50 إلى 100 ألف جنيه خلال شهر مارس الجاري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات Li Auto الجديدة:

Li6 Pro


ارتفعت أسعار Li6 Pro الجديدة بقيمة 50 ألف جنيه وأصبحت تباع بسعر رسمي يبدأ من 2.500.000 جنيه.


تقدم Li 6 Pro بمنظومة هجينة متطورة مدعومة بنظام REEV-4WD بقوة 300 كيلووات وتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 5.4 ثوانٍ، وبين مدى قيادة طويل يصل إلى 1,390 كم وفق معيار CLTC.


Li 7 Ultra


ارتفعت أسعار L7 ULTRA الجديدة بقيمة 100 ألف جنيه وأصبحت تبدأ أسعارها من 3 مليون و100 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها 3 مليون و600 ألف جنيه.

تأتي Li 7 Ultra بقوة 330 كيلووات مع عزم دوران 620 نيوتن متر، وتسارع يبلغ 5.3 ثوانٍ، ومدى قيادة يصل إلى 1.421 كم.

Li 9 Ultra


ارتفعت أسعار Li 9 Ultra الجديدة بقيمة 100 ألف جنيه، وأصبحت تباع بسعر رسمي 4 مليون 350 ألف جنيه.


تأتي Li 9 Ultra بقوة 330 كيلووات وتسارعًا من 0 إلى 100 كم/س خلال 5.18 ثانية، مع مدى قيادة يصل إلى 1,412 كم وفق CLTC.

جي بي أوتو Li Auto Li6 Pro

