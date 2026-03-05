لامبورجيني توقف خطتها لإنتاج سيارة كهربائية بالكامل قبل 2028

روما - (د ب أ):

ألغت شركة لامبورجيني الإيطالية لصناعة السيارات الفارهة فائقة السرعة خططها لإنتاج سيارة كهربائية بالكامل، بعد أن تبين لها أن عملاءها الأثرياء لا يرغبون في شرائها.

ويعني هذا القرار إلغاء مشروع تحويل النموذج الاختباري لانزادور لأول سيارة كهربائية للشركة الإيطالية والذي تم الكشف عنه في 2023 إلى سيارة حقيقية يتم إنتاجها على مستوى تجاري. وكان من المقرر إطلاق السيارة في عام 2028، لكنها لن تدخل حيز الإنتاج الآن.

وتأتي هذه الخطوة، التي كشفت عنها صحيفة صاندي تايمز البريطانية بعد أشهر قليلة من إلغاء شركة مازيراتي المنافسة لمشروع إنتاج نسخة كهربائية بالكامل من سيارتها إم.سي20 التي تعمل بالبنزين.

ومن الشكاوى الشائعة في أوساط صناعة السيارات أن السيارات الرياضية الكهربائية، رغم أدائها المذهل، إلا أنها مملة وتفتقر إلى متعة القيادة، نظرا لافتقارها إلى صوت محرك الاحتراق الداخلي وردود الفعل التي يوفرها.

وفي ذلك الوقت، صرّح دافيد دانسين، رئيس قسم الهندسة في مازيراتي، لمجلة أوتوكار بأن لدى بعض الناس "شعورا سيئا" تجاه السيارات فائقة السرعة التي تعمل بمحركات كهربائية. "ونود أن نضيف أن هذا الشعور من المرجح أن يمتد إلى معظم السيارات ذات الأداء العالي، بدءا من السيارات الصغيرة ذات الأسعار المعقولة وحتى السيارات الفارهة التي يصل سعرها إلى أكثر من مليون دولار."

وقال ستيفان فينكلمان، الرئيس التنفيذي لشركة لامبورجيني، إن تطوير السيارات الكهربائية قد يتحول إلى "هواية مكلفة" للعلامة التجارية، نظرا لأن "منحنى تقبّل" السيارات التي تعمل بالبطاريات بين قاعدة عملائها يقترب من "الصفر".

وحققت لامبورجيني، المملوكة لشركة أودي التابعة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية، مبيعات قياسية في العام الماضي بلغت 10747 سيارة. وذكرت الشركة في الشهر الماضي بأن نجاح استراتيجية التهجين التي تتبناها قد عزز نتائجها.

وقال فينكلمان: "تواجه السيارات الكهربائية بشكلها الحالي صعوبة في بناء هذا الارتباط العاطفي الخاص". ويولي مشترو سيارات العلامة التجارية أهمية بالغة "للتجربة العاطفية".

ووفقًا للرئيس التنفيذي، فقد جاء قرار التخلي عن فكرة إنتاج سيارة كهربائية بعد أكثر من عام من المناقشات الداخلية، والمحادثات مع العملاء والوكلاء، وتحليلات السوق.

ويبدو أن شركة بورشه الألمانية للسيارات الرياضية الفارهة تدرس أيضا إلغاء خط إنتاج السيارات الرياضية الكهربائية لخفض التكاليف التي تضخمت بسبب رهانها الطموح للغاية على السيارات الكهربائية، وذلك وفقًا لمصادر مطلعة.