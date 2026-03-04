إعلان

ارتفاع أسعار الفول والجبن واللحوم اليوم بالأسواق

كتب : أحمد الخطيب

12:39 م 04/03/2026 تعديل في 12:43 م

أسعار السلع الأساسية

ارتفعت أسعار الفول، والجبن الأبيض والرومي، واللحوم، واللبن السائب، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 4-3-2026، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.77 جنيه، بتراجع 5 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 58.98 جنيه، بتراجع 15 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.21 جنيه، بزيادة 13 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 90.59 جنيه، بزيادة 20 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 34.04 جنيه، بتراجع 27 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.33 جنيه، بتراجع 3 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 65.29 جنيه، بتراجع 25 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.58 جنيه، بتراجع 6 قروش.

لتر زيت الذرة: 108.19 جنيه، بتراجع 56 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 406.46 جنيه، بزيادة 5.4 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 115.33 جنيه، بزيادة 81 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 26.92 جنيه، بتراجع قرشين.

كيلو الفول السائب: 54.08 جنيه، بزيادة 1.72 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 137.1 جنيه، بزيادة 61 قرشًا.

كيلو الجبن الرومي: 280.33 جنيه، بزيادة 2.18 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 33.48 جنيه، بزيادة جنيهين.

كيلو المسلي الصناعي: 103.02 جنيه، بزيادة 1.48 جنيه.

