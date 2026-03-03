إعلان

سمارت #5 الجديدة كليا تصل السوق المصري خلال أيام

كتب : محمد جمال

01:10 م 03/03/2026 تعديل في 01:55 م
تستعد مجموعة عز العرب، الوكيل المحلي لعلامة سمارت للسيارات الكهربائية الفاخرة بمصر، للكشف عن السيارة سمارت #5 الجديدة كليًا لأول مرة يوم 7 مارس الجاري بالسوق المحلي.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات سمارت #5 الكهربائية قبل طرحها بمصر رسميًا

تعتمد سمارت 5 على محركات كهربائية قوية توفر أداءً مميزًا ضمن فئة SUV الكهربائية. تأتي الفئات الأساسية بنظام دفع خلفي قوة تصل إلى 363 حصانًا مع عزم دوران 373 نيوتن‑متر، بينما توفر الفئات الأعلى بنظام الدفع الرباعي قوة إجمالية تصل إلى 646 حصانًا وعزم دوران 710 نيوتن‑متر، وتصل من 0 إلى 100 كم/س خلال 3.8 إلى 6.5 ثانية.

تتميز سمارت #5 ببطاريات تتراوح سعتها بين 94 و100 كيلوواط‑ساعة، ما يمنحها مدى قيادة يتراوح بين 465 و590 كيلومترًا تقريبًا لكل شحنة.

طول وأبعاد سمارت #5

تأتي سمارت 5 بطول 4,705 مم، وعرضها 1,920 مم، ويصل ارتفاعها إلى ما بين 1,705 و1,830 مم حسب الفئة، وطول قاعدة العجلات 2,900 مم.

منظومة السلامة والأمان بـ"سمارت #5"

حصلت سمارت #5 على تصنيف خمس نجوم من برنامج Euro NCAP للسلامة وحققت أعلى نتيجة بين سيارات الـSUV الكبيرة في 2025، بما في ذلك حماية راكب البالغين والأطفال والمشاة ومساعدة السائق.

ويعتمد تصميم سمارت #5 على هيكل قوي من سبائك الفولاذ والألومنيوم بنسبة 82% من المواد عالية القوة يشكل قفصًا صلبًا لحماية الركاب، ويشمل ذلك 7 وسائد هوائية لتوفير حماية إضافية في حالات التصادم، كما يمكن للسيارة استيعاب ثلاث مقاعد أطفال في المقاعد الخلفية مع نقاط تثبيت ISOFIX.

وتعتمد سمارت #5 أيضًا على مجموعة متقدمة من أنظمة السلامة النشطة والتدخل الذكي لتقليل مخاطر الحوادث، تشمل نظام الفرملة الالية الطارئة (AEB) المدعوم بكاميرات عالية الدقة ورادار حديث.

كما يتوفر بالسيارة نظام مساعدة البقاء في المسار، ونظام مراقبة السائق للكشف عن التعب أو تشتيت الانتباه، إضافة إلى كاميرا 360 درجة توفر رؤية كاملة حول السيارة

