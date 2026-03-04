إعلان

خسارة 165 مليون يورو تضرب كونتيننتال في 2025 رغم زيادة التوزيعات

كتب : محمد جمال

11:12 ص 04/03/2026 تعديل في 11:51 ص

كونتيننتال

هانوفر - (د ب أ):

تكبدت شركة كونتيننتال الألمانية لصناعة الإطارات والتقنيات البلاستيكية خسائر خلال عام 2025.

وأوضحت الشركة اليوم الأربعاء، أن التكاليف الخاصة المرتبطة بفصل نشاط توريد مكونات السيارات تحت اسم "أوموفيو" وكذلك بيع جزء من قطاع التقنيات البلاستيكية "كونتيتيك" أدت إلى تسجيل خسارة صافية.

وبسبب تكاليف إعادة الهيكلة التي بلغت نحو 2ر1 مليار يورو في السجلات المحاسبية، تحولت النتيجة من ربح قدره 2ر1 مليار يورو في العام السابق إلى خسارة بلغت 165 مليون يورو، حسبما أعلنت الشركة التي تتخذ من هانوفر مقرا لها. ومع ذلك من المقرر رفع توزيعات الأرباح من 50ر2 إلى 70ر2 يورو.

وبعد تسجيل الخسارة السنوية، تراهن كونتيننتال على تحسن الربحية في النشاط التشغيلي خلال العام الجديد. وتتوقع الشركة المدرجة في مؤشر "داكس" لأسهم الشركات الرائدة في ألمانيا أن يتراوح هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب وبعد استبعاد العوامل الخاصة بين 11 و5ر12%. وكان هذا الهامش قد تراجع في العام الماضي 11 إلى 3ر10%.

وفيما يتعلق بالإيرادات، يتوقع الرئيس التنفيذي للشركة كريستيان كوتس تراجعا إضافيا إلى ما بين 3ر17 و9ر18 مليار يورو، ويرجع ذلك جزئيا إلى الحواجز الجمركية. وكان حجم المبيعات قد انخفض بالفعل في عام 2025 بنسبة 2% ليصل إلى 7ر19 مليار يورو في ظل بيئة اقتصادية صعبة.ش

كونتيننتال صناعة الإطارات

