برلين - (د ب أ):

أعلنت شركة مانهارت عن إطلاق سيارتها المعدلة MH7 700 الجديدة، والتي تقوم على أساس سيارة بي إم دبليو الفئة السابعة.

وأوضحت الشركة الألمانية أنها أجرت تعديلات على المحرك V12 سعة 6,6 لتر لزيادة قوته من 610 حصان إلى 711 حصانا، وكذلك زيادة عزم الدوران من 800 إلى 1050 نيوتن متر.

ولم تقتصر التعديلات على الأداء الميكانيكي، بل شملت أيضا الجانب الصوتي عبر نظام عادم رياضي من الفولاذ المقاوم للصدأ.

حضور رياضي بارز

وتتميز السيارة المعدلة عن الموديل القياسي من خلال العجلات مقاس 21 بوصة مع إطارات عريضة تمنح السيارة حضورا رياضيا بارزا، ويعزز هذا الحضور خفض ارتفاع نظام التعليق الهوائي القياسي.

كما جرى تزويد الهيكل بعناصر من ألياف الكربون في المقدمة والمؤخرة وأغطية المرايا، مع حزمة زخرفية سوداء لامعة بأسلوب متحفظ يركز على الفخامة الهادئة بدلا من الاستعراض البصري.

وتتألق المقصورة الداخلية بلمسات فاخرة شاملة مع جلود باللون البني والبيج وخياطة دقيقة وشعارات MANHART مطرزة، لتتحول المساحة الداخلية إلى صالة متنقلة أكثر منها مجرد مقصورة تقليدية. وتكتمل اللمسات الفاخرة بالسجاد الخاص.

