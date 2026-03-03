إعلان

مانهارت تطلق سيارتها MH7 700 الجديدة المستوحاة من BMW الفئة السابعة.. صور

كتب : مصراوي

01:26 م 03/03/2026 تعديل في 01:26 م
  • عرض 1 صورة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

برلين - (د ب أ):

أعلنت شركة مانهارت عن إطلاق سيارتها المعدلة MH7 700 الجديدة، والتي تقوم على أساس سيارة بي إم دبليو الفئة السابعة.

وأوضحت الشركة الألمانية أنها أجرت تعديلات على المحرك V12 سعة 6,6 لتر لزيادة قوته من 610 حصان إلى 711 حصانا، وكذلك زيادة عزم الدوران من 800 إلى 1050 نيوتن متر.

ولم تقتصر التعديلات على الأداء الميكانيكي، بل شملت أيضا الجانب الصوتي عبر نظام عادم رياضي من الفولاذ المقاوم للصدأ.

حضور رياضي بارز

وتتميز السيارة المعدلة عن الموديل القياسي من خلال العجلات مقاس 21 بوصة مع إطارات عريضة تمنح السيارة حضورا رياضيا بارزا، ويعزز هذا الحضور خفض ارتفاع نظام التعليق الهوائي القياسي.

كما جرى تزويد الهيكل بعناصر من ألياف الكربون في المقدمة والمؤخرة وأغطية المرايا، مع حزمة زخرفية سوداء لامعة بأسلوب متحفظ يركز على الفخامة الهادئة بدلا من الاستعراض البصري.

وتتألق المقصورة الداخلية بلمسات فاخرة شاملة مع جلود باللون البني والبيج وخياطة دقيقة وشعارات MANHART مطرزة، لتتحول المساحة الداخلية إلى صالة متنقلة أكثر منها مجرد مقصورة تقليدية. وتكتمل اللمسات الفاخرة بالسجاد الخاص.

اقرأ أيضًا :

في مارس.. تعرف على أرخص سيارة ملاكي "زيرو" بالسوق المصري

رابطة المصنعين: منع هذه السيارات الصينية يصب في مصلحة المستهلك المصري

بعد اختبار 10 أنواع.. هذه الإطارات الأفضل في الأسواق العالمية


مانهارت الجديدة H7 700 بي إم دبليو الفئة السابعة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
أخبار وتقارير

باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
إيران تشن هجوما جديدا على شركة أرامكو السعودية
شئون عربية و دولية

إيران تشن هجوما جديدا على شركة أرامكو السعودية
ما حكم استخدام البخور والمُعطرات في نهار رمضان؟.. الأزهر للفتوى يوضح
جنة الصائم

ما حكم استخدام البخور والمُعطرات في نهار رمضان؟.. الأزهر للفتوى يوضح

إيران تطلق صاروخا باليستيا على تركيا.. وأول رد من أنقرة
شئون عربية و دولية

إيران تطلق صاروخا باليستيا على تركيا.. وأول رد من أنقرة
صداع قبل المغرب.. ماذا يحدث داخل دماغك؟
رمضان ستايل

صداع قبل المغرب.. ماذا يحدث داخل دماغك؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

إسدال الستار على جريمة الراهب.. الإعدام للمتهم بقتل أطفال المنوفية- صور
باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
طقس شديد البرودة.. الأرصاد تحذر من مخاطر هذه الظواهر خلال الأسبوع المقبل
"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة