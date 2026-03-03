قائمة بأسعار أبرز 5 سيارات مستعملة توفيرًا في استهلاك الوقود.. تعرف عليها

برلين - (د ب أ):

أطلقت شركة تويوتا Aygo X الجديدة من الفئة الصغيرة، والتي تعتمد على نظام الدفع الهجين، والذي يعمل على تقليل استهلاك الوقود بدرجة ملحوظة وتحسين تجربة القيادة في نفس الوقت.

وتعتمد السيارة Aygo X الجديدة على سواعد محرك احتراق داخلي بسعة 1.5 لتر مع الاعتماد على محرك كهربائي لتصل القوة إلى 85 كيلووات/116 حصان، وهو ما يجعل قيادة هذه السيارة الصغيرة أكثر متعة.

وبفضل هذه القوة الحصانية تتسارع السيارة الصغيرة من الثبات إلى سرعة 100 كم/س في غضون 9.2 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 172 كلم/س.

وعلى الرغم من أن السيارة Aygo X الجديدة المزودة بنظام الدفع الهجين تأتي مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، والذي كان محل انتقادات سابقة، إلا أنه في الموديل الجديد أصبح أكثر سلاسة وأقل إزعاجا.

وفي الكثير من المواقف تنطلق سيارة Aygo الجديدة بصمت تام، وعلى الرغم من أن البطارية توفر نظريا مدى يزيد قليلا على كيلومتر واحد، إلا أن هذه السيارة الصغيرة غالبا ما تسير اعتمادا على الطاقة الكهربائية فقط، وفي حركة المرور داخل المدن دائما ما يعرض كمبيوتر السيارة وضعيات القيادة الكهربائية بنسبة 50% أو أكثر.

استهلاك وقود أقل

ومع أن سيارة تويوتا الجديدة تمتاز بأنها أكثر متعة في القيادة بدرجة ملحوظة، إلا أنها أكثر اقتصادية في استهلاك الوقود؛ نظرا لأن المحرك الهجين لا يجعلها نسخة محسنة من سيارة الثلاث لترات فحسب، بل يقلل استهلاك الوقود بنسبة الربع تقريبا مقارنة بالموديل السابق.

وتنص نشرة المواصفات الفنية على أن معدل استهلاك الوقود يبلغ 3.7 لتر/100 كلم، وهو ما يعادل 85 جم/كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي فإن السيارة Aygo X الجديدة تعتبر من أكثر السيارات الهجينة حفاظ على البيئة.

تحسين نظام التوجيه

ولم تكتف شركة تويوتا بتحديث نظام الدفع، بل قامت الشركة اليابانية بإعادة ضبط الشاسيه مع تحسين نظام التوجيه، وخاصة في النسخة الرياضية GR التي أصبحت أكثر ثباتا ودقة بدرجة ملحوظة، ومع ذلك لا تزال السيارة تتمتع بالحيوية والرشاقة وسهولة المناورة بها في شوارع المدينة المزدحمة وتتخطى المطبات بسلاسة.

وعلى الطرق الريفية تزداد دقة سيارة تويوتا واستجابتها، مما يمنحها متعة قيادة نادرة في فئة السيارات الصغيرة، وخاصة أن السيارة Aygo X تعتبر من آواخر السيارات الصغيرة المتوفرة بسقف صلب قابل للطي، وفي غضون أسابيع قليلة يشعر ركابها كأنها سيارة كابريو مكشوفة مع قدوم فصل الربيع.

ولكن الطرق السريعة لن تكون أجواء مناسبة للسيارة تويوتا Aygo X الجديدة، فعلى الرغم من توفر أنظمة مساعدة السائق المتنوعة مثل مثبت السرعات مع الحفاظ على مسافة الأمان ونظام الحفاظ على المسار وتحسين عزل النوافذ وتعزيز إحكام غلق حيز المحرك، إلا أن مستوى الضوضاء لا يزال مرتفعا عند زيادة السرعة بدرجة ملحوظة.

زيادة الطول

ولتوفير مساحة لاستيعاب المحرك الجديد قامت شركة تويوتا بإعادة تصميم مقدمة السيارة وزادت من طول الجزء الأمامي والخلفي، ويبلغ طول السيارة الآن 3.78 متر، وبفضل الكشافات الجديدة وشبكة المبرد المعاد تصميمها فإن السيارة تبدو أنيقة وجذابة وتعكس جدية والتزاما ونضجا.

ولكن زيادة طول السيارة بمقدار 8 سنتيمترات لا يعني بالضرورة زيادة الرحابة بداخل المقصورة، ولا يكاد الركاب في صف الجلوس الأول يلاحظون صغر حجم السيارة، ولكنهم يستمتعون بمقصورة قيادة أكثر حداثة ومجهزة بشاشات أكبر.

ونظرا لأن طول قاعدة العجلات لا يتجاوز 2.43 متر، فإن المقاعد الخلفية ضيقة للغاية، ويجد الأطفال، حتى بعد سن رياض الأطفال، صعوبة بالغة في الدخول والخروج منها.

وقد قامت الشركة اليابانية بإخفاء بطاريات نظام الدفع الهجين ببراعة تحت المقاعد الخلفية، وهو ما ساعد على الحفاظ على سعة صندوق الأمتعة البالغة 231 لترا مثل الموديل السابق، وهي تكفي لرحلات التسوق في عطلة نهاية الأسبوع، كما يمكن استعمالها للاستمتاع بعطلة لشخصين فقط، ولكنها ليست مناسبة لرحلة طويلة.