سعر الذهب اليوم في مصر يعود للصعود بمنتصف تعاملات الأربعاء

كتب : أحمد الخطيب

02:08 م 04/03/2026

سعر الذهب

عاد سعر الذهب اليوم في مصر للارتفاع بنحو 55 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الأربعاء 4-3-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4893 جنيهات للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 6291 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 7340 جنيه للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8388 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 58720 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 83880 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 260866 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 419400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.88% إلى نحو 5184 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

