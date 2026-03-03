ماذا نعرف عن تويوتا Aygo X الهجين الجديدة بعد انطلاقها في الأسواق؟

يبحث الآلاف من عملاء سوق السيارات المستعملة في مصر، عن الطرازات الاقتصادية الأرخص سعرًا والأكثر توفيرًا في التشغيل سواء من خلال التوفير في استهلاك الوقود أو الصيانة.

ويتوفر عبر أسواق البيع والشراء الإلكترونية العشرات من السيارات المزودة بمحركات تنفس طبيعي الموفرة في استهلاك الوقود، وأغلبها ينتمي إلى فئة السيارات الهاتشباك الصغيرة.

في التقرير الآتي نرصد أسعار أبرز 5 سيارات مستعملة موفرة في الاستهلاك، ومتوسط استهلاك كل سيارة من الوقود لقطع 100 كم.

سوزوكي ألتو

تعتبر سوزوكي ألتو الأقل استهلاكًا للوقود و الأعلى توفيرًا حيث تأتي بمحرك 800 سي سي يستهلك حوالي 3 لتر لكل 100 كم.

يبلغ متوسط سعر ألتو في سوق المستعمل موديل من 2007 إلي 2022 حوالي 170 إلى 380 ألف جنيه.

هيونداى i10

واحدة من أشهر السيارات الهاتشباك الإقتصادية في مصر ،وتتوفر بمحركات 1100 و 1250 سي سي في موديلات مختلفة ،ويصل معدل إستهلاكها للوقود إلى 4.8 لتر لكل 100 كم.

يبلغ متوسط سعر i10 في سوق المستعمل موديل من 2008 إلى 2017 حوالي 300 إلى 550 ألف جنيه.

شيفروليه سبارك

حيث تمتلك سبارك محرك 1000 سي سي موفر في الوقود،حيث تستهلك 5.6 لتر لكل 100 كم.

يبلغ متوسط سعر سبارك في سوق المستعمل موديل من 2006 إلى 2012 حوالي 180 إلى 380 ألف جنيه.

كيا بيكانتو

استهلاكها منخفض في مختلف موديلاتها،وتأتي بمحرك 1200 سي سي ،وتستهلك حوالي 5.6 لتر لكل 100 كم وتتميز بإعتمادية عالية في سوق المستعمل.

يبلغ متوسط سعر بيكانتو في سوق المستعمل موديل من 2005 إلى 2021 حوالي 285 إلى 790 ألف جنيه.

هيونداى أتوس

وتمتلك محرك بقوة 1000 سي سي ،وإقصادية للغاية في الوقود حيث تستهلك حوالي 5.9 لتر لكل 100 كم

يبلغ متوسط سعر أتوس في سوق المستعمل موديل 1998إلى 2011 حوالى 140 إلى 350 ألف جنيه.

