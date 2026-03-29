إعلان

موجة الزيادة تضرب أسعار سيارات بايك الجديدة في مصر

كتب : محمد جمال

04:25 م 29/03/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    بايك X35 الجديدة
  • عرض 5 صورة
    بايك X55
  • عرض 5 صورة
    بايك X7
  • عرض 5 صورة
    بايك BJ30

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت شركة ألكان أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة بايك في مصر عن أحدث قائمة أسعار سياراتها في السوق المصري والتي سيتم تطبيقها بدءًا من 30 مارس الجاري.

وشهدت أسعار جميع سيارات بايك الصينية بحسب ما كشفت عنه قائمة الأسعار الجديدة، زيادات كبيرة وصلت إلى 125 ألف جنيه؛ لتنضم إلى قائمة طويلة من السيارات التي ارتفعت أسعارها خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ويمكن من خلال الآتي التعرف على الأسعار الجديدة:

بايك U5 Plus

تقدم السيارة بفئة Comfort بسعر 774,900 جنيه، بينما

جاءت فئة Top Line بسعر 904,900 جنيه.

بايك X35

تتوفر السيارة بفئة Luxury بسعر 874,900 جنيه.

بايك X55

سجلت فئة High Line سعر 1,149,900 جنيه، فيما جاءت فئة Top Line بسعر 1,249,900 جنيه، أما فئة Premium فسجلت 1,364,900 جنيه.

بايك X7

تبدأ من فئة High Line بسعر 1,379,900 جنيه، تليها فئة Top Line بسعر 1,454,900 جنيه، ثم فئة Premium بسعر 1,529,900 جنيه.

بايك BJ30

تتوفر بفئة Pro بسعر 1,475,000 جنيه، بينما جاءت فئة Ultra Hybrid بسعر 1,575,000 جنيه، وفئة Off Road Hybrid بسعر 1,675,000 جنيه.

اقرأ أيضًا:

رابطة تجار السيارات تحذر من موجة ارتفاع جديدة وتكشف "عودة الأوفر برايس"

السوق المصري يشهد طرح 6 سيارات موديلات 2027 رسميًا.. القائمة الكاملة

مقارنة بين جيلي كولراي وسوإيست S05 في مصر بعد الزيادات الأخيرة

ارتفاع أسعار السيارات أسعار سيارات بايك حرب إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سمير راغب: بالحسابات العسكرية الحرب بين إيران وأمريكا قد تستمر سنوات
أخبار مصر

سمير راغب: بالحسابات العسكرية الحرب بين إيران وأمريكا قد تستمر سنوات
بحد أدنى 70%.. ننشر 12 شرطًا للتطوع في القوات المسلحة
أخبار مصر

بحد أدنى 70%.. ننشر 12 شرطًا للتطوع في القوات المسلحة
رانيا منصور تتألق بإطلالة رياضية أنيقة.. ماذا اختارت؟
الموضة

رانيا منصور تتألق بإطلالة رياضية أنيقة.. ماذا اختارت؟
أحمد موسى: باسم عودة كان أفشل وزير تموين وجده أُعدم في تنظيم 1965
أخبار مصر

أحمد موسى: باسم عودة كان أفشل وزير تموين وجده أُعدم في تنظيم 1965
طقس الاثنين.. الأرصاد تُحذر المواطنين: سقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق
أخبار مصر

طقس الاثنين.. الأرصاد تُحذر المواطنين: سقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

القنبلة القذرة والكأس المفقود.. لماذا يحذر الخبراء من توغل بري في إيران؟
رسالة من خامنئي لزعيم شيعي عراقي في ظل حرب إيران.. ماذا جاء فيها؟
بعد هجوم إيراني.. مسؤول إسرائيلي يدعو سكان "ديمونا" لعدم تشغيل مكيفات الهواء