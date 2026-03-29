تسلا Model Y L الكهربائية الجديدة تنطلق رسميًا في الأسواق.. صور

زيادة تصل إلى 190 ألف جنيه بأسعار سيارات سيات موديل 2026 في مصر

بدءًا من اليوم.. ارتفاع أسعار جميع سيارات سكودا في مصر حتى 150 ألف جنيه

ستروين ترفع أسعار سياراتها حتى 120 ألف جنيه بالسوق المصري

أعلنت شركة ألكان أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة بايك في مصر عن أحدث قائمة أسعار سياراتها في السوق المصري والتي سيتم تطبيقها بدءًا من 30 مارس الجاري.

وشهدت أسعار جميع سيارات بايك الصينية بحسب ما كشفت عنه قائمة الأسعار الجديدة، زيادات كبيرة وصلت إلى 125 ألف جنيه؛ لتنضم إلى قائمة طويلة من السيارات التي ارتفعت أسعارها خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ويمكن من خلال الآتي التعرف على الأسعار الجديدة:

بايك U5 Plus

تقدم السيارة بفئة Comfort بسعر 774,900 جنيه، بينما

جاءت فئة Top Line بسعر 904,900 جنيه.

بايك X35

تتوفر السيارة بفئة Luxury بسعر 874,900 جنيه.

بايك X55

سجلت فئة High Line سعر 1,149,900 جنيه، فيما جاءت فئة Top Line بسعر 1,249,900 جنيه، أما فئة Premium فسجلت 1,364,900 جنيه.

بايك X7

تبدأ من فئة High Line بسعر 1,379,900 جنيه، تليها فئة Top Line بسعر 1,454,900 جنيه، ثم فئة Premium بسعر 1,529,900 جنيه.

بايك BJ30

تتوفر بفئة Pro بسعر 1,475,000 جنيه، بينما جاءت فئة Ultra Hybrid بسعر 1,575,000 جنيه، وفئة Off Road Hybrid بسعر 1,675,000 جنيه.

اقرأ أيضًا:

