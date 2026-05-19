كشفت شركة راية أوتو، الوكيل المحلي لعلامة إكس بينج في مصر وإحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، عن سيارتها الكهربائية p7+ الجديدة كليا وذلك خلال فعالية رفيعة المستوى أُقيمت في أحدث صالة عرض لعلامة XPENG بالقاهرة الجديدة، بحضور ممثلي العلامة من مصر والصين، ووسائل الإعلام، والعملاء ومجموعة من كبار الزوار.

تقدم إكس بينج p7+ في مصر بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 2 مليون 150 ألف جنيه.

مواصفات إكس بينج +P7 الجديدة بالسوق المصري:

محرك وأداء إكس بينج +P7

تعتمد إكس بينج +P7 على خيارين من منظومات الدفع الكهربائي بالكامل BEV، حيث تقدم الفئة الأولى قوة تصل إلى 180 كيلوواط بما يعادل 241 حصانًا، بينما ترتفع القوة في الفئة الأعلى إلى 230 كيلوواط أو ما يعادل 308 أحصنة، مع مدى قيادة يصل إلى 725 كيلومترًا وفق دورة CLTC.

كما توفر العلامة نسخة EREV ذات المدى الممتد، والتي تعتمد على محرك بنزين تربو سعة 1.5 لتر يعمل كمولد للطاقة بقوة 148 حصانًا، إلى جانب محرك كهربائي بقوة 241 حصانًا، مع مدى كهربائي يصل إلى 430 كيلومترًا، بينما يبلغ المدى الإجمالي نحو 1,550 كيلومترًا.

منظومة الشحن والبطاريات

تعتمد السيارة على بطاريات Lithium Iron Phosphate LFP، مع خيارين للسعة هما 61.7 كيلوواط/ساعة و74.9 كيلوواط/ساعة، إلى جانب دعم تقنية الشحن فائق السرعة 5C، والتي تتيح شحن البطارية من 10% إلى 80% خلال نحو 12 دقيقة فقط باستخدام الشواحن السريعة عالية القدرة.

كما تدعم بعض الفئات شحنًا سريعًا بقدرة تصل إلى 446 كيلوواط DC، بالإضافة إلى شاحن AC بقدرة 11 كيلوواط للاستخدام اليومي.

المساحات والأبعاد

تأتي إكس بينج +P7 بطول 5,071 مم، وعرض 1,937 مم، وارتفاع 1,512 مم، مع قاعدة عجلات تبلغ 3,000 مم، وترتكز على عجلات رياضية قياس 20 بوصة، وتبلغ سعة التخزين الخلفية 573 لترًا، ويمكن زيادتها إلى 1,931 لترًا عند طي المقاعد.

المقصورة الداخلية والتجهيزات

تعتمد المقصورة على مفهوم الكابينة الرقمية الحديثة، حيث تضم شاشة مركزية بقياس 15.6 بوصة، وشاشة عدادات رقمية 8.8 بوصة، بالإضافة إلى شاشة عرض أمامي AR-HUD بقياس 29 بوصة.

كما تشمل التجهيزات نظام إضاءة محيطية بـ256 لونًا، ونظام صوتي مكون من 20 مكبر صوت، ومقاعد مكسوة بجلد Nappa، إلى جانب استخدام خامات مايكروفايبر في الأسقف، وشاحن لاسلكي، وفتحات تكييف مخفية، وصندوق قفازات كهربائي.

وتعمل السيارة بنظام AIOS 6.0 مع واجهة تفاعلية متطورة، بالإضافة إلى إمكانية تجهيزها بنظام VLA من الجيل الثاني، الذي يجمع بين الرؤية الحاسوبية وفهم اللغة وتنفيذ الأوامر بشكل متكامل.

منظومة الأمان والسلامة

تأتي XPENG P7 بهيكل أمان عالي الصلابة تصل قوته إلى 2,000 ميجا باسكال، مع مجموعة تضم 14 نظامًا متقدمًا للسلامة ومساعدة السائق، تشمل أنظمة تفادي التصادم، ومراقبة الطريق، ودعم القيادة في مختلف السيناريوهات.

كما تضمن الحدث كشفاً حصرياً عن موديل XPENG القادم، حيث أُتيح لعدد محدود من الضيوف فرصة مبكرة للاطلاع على أحدث موديلات XPENG من الفئة الرياضية والتي ستعيد تعريف مفهوم القيادة الرياضية الفاخرة في مصر قبل إطلاقها الرسمي المرتقب بنهاية مايو 2026.

وقد حمل هذا الكشف لمحات أولية عن طابع قيادة أكثر ديناميكية، مع وضعيات قيادة متقدمة تعزز الاستجابة ومتعة القيادة، ما زاد من حالة الترقب والاهتمام قبل الإطلاق الرسمي.

وفي إطار متصل، أطلقت راية أوتو و XPENG رسمياً برنامج XPENG Customer Red Carpet Program في مصر، وهو الأول من نوعه في قطاع السيارات المصري لتكريم العملاء المتميزين وسفراء العلامة التجارية.

حيث تم تكريم 12 عميلاً بجائزة XPENG Ambassador Award تقديراً لولائهم ودورهم في دعم نمو العلامة في السوق المصري .

كما سيتم اختيار سفير واحد سنوياً لتمثيل مصر في تجربة حصرية تشمل زيارة مقر ومصنع XPENG في الصين، إلى جانب تجارب قيادة خاصة، إضافة إلى لمحات حصرية مبكرة لموديلات XPENG الجديدة قبل الكشف الرسمي للجمهور المحلي.