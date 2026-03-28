بدءًا من اليوم.. ارتفاع أسعار جميع طرازات جاك حتى 50 ألف جنيه بمصر

ارتفاع أسعار أرخص طرازات جاك في السوق المصري بقيمة 50 ألف جنيه



شهد سوق السيارات المصري ظهور عدد محدود من سيارات موديل 2027، في محاولة واضحة لإعادة إنعاش السوق وتحريك المبيعات، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة الناتجة عن الحرب وارتفاع الدولار.

وتعد شركتا شيفرولية وسوإيست العلامتين الوحيدتين اللتين طرحتا موديل 2027 في السوق المصري حاليًا، ما يتيح للمشترين فرصة اقتناء أحدث الطرازات المتوفرة، سواء من فئة الشاحنات الصغيرة أو سيارات الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات.



ونستعرض من خلال التقرير التالي موديلات 2027 في السوق المصري:

شيفرولية الدبابة



تتوفر شيفرولية الدبابة بعدة فئات داخل السوق المصري، وجاءت أسعارها كالتالي: الفئة Chassis بسعر 967,000 جنيه، والفئة Box بسعر 970,000 جنيه، والفئة AC بسعر 1,070,000 جنيه.

شيفرولية جامبو

كما تقدم الشركة سيارة شيفرولية الجامبو بعدة فئات متنوعة، وجاءت أسعارها الرسمية كالتالي: الفئة NKR بسعر 1,363,500 جنيه، والفئة NPR بسعر 1,470,000 جنيه، والفئة NPR (مكيفة) بسعر 1,494,500 جنيه، والفئة NQR بسعر 1,580,000 جنيه.

سوإيست S05

تقدم S05 موديل 2027 أرخص طرازات سوإيست بسعر رسمي مليون و10 آلاف جنيه.

سوإيست S06

تقدم S06 موديل 2027 فئة Highline بسعر مليون و290 ألف جنيه، فيما بلغت فئة Premium نحو مليون و425 ألف جنيه.

سوإيست S07

تقدم S07 موديل 2027 بفئة Highline بسعر رسمي مليون و320 ألف جنيه، بينما فئة Premium سعرها مليون و460 ألف جنيه.

سوإيست S09

تقدم S09 بفئة Flagship موديل 2027 بسعر مليون و550 ألف جنيه.

